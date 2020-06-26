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 Пятница, 26 Июня 2020 21:14
Карина Манукян

Посольство России в Армении прокомментировало ситуацию вокруг законопроекта <Об аудиовизуальных медиа>

Посольство России в Армении прокомментировало ситуацию вокруг законопроекта <Об аудиовизуальных медиа>

АрмИнфо. Пресс-служба посольства России в Армении выступила с комментарием в связи с просьбами ряда СМИ прокомментировать ситуацию, складывающуюся в информпространстве Армении вокруг принятого в первом чтении законопроекта <Об аудиовизуальных медиа>.  <Насколько мы понимаем, в данном случае речь идет об обсуждении законодательного акта, нацеленного на модернизацию правовой базы функционирования аудиовизуальных СМИ в Армении посредством, по сути, замены закона <О телевидении и радио>. Прежде всего, хотели бы подчеркнуть, что данный вопрос является внутренним делом Армении как суверенного государства. Вместе с тем, новый закон прямо скажется на судьбе вещания в Республике российских телеканалов. Разумеется, мы внимательно следим за процессом его рассмотрения. Но что если взглянуть на ситуацию вокруг упомянутого проекта закона немного шире?

Безусловно, его принятие приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства. В новых условиях иностранные вещатели, а речь на сегодняшний день идет главным образом о российских телеканалах, смогут транслироваться в общественном мультиплексе лишь на основе межгосударственного договора. То есть предстоит договариваться о новых <правилах игры>, которые, видимо, будет предлагать армянская сторона. Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждем ответ армянских партнеров.

Одним из важных аспектов дискуссии является так называемая <языковая> безопасность. Ею, насколько мы понимаем, обусловлено содержащееся в законопроекте требование об обязательном <сопровождении> иноязычного медиа-продукта дубляжом или же субтитрами на армянском языке. Опять же по факту речь идет главным образом о русскоязычных программах. Не секрет, что еще с ранней стадии становления независимого армянского государства русский язык с формальной точки зрения утратил какой-либо особый статус. Новые требования по сути продолжают этот процесс. Но де- факто русский язык продолжает до сегодняшнего дня играть бoльшую роль в Армении, нежели просто иностранный язык. Мы с вами знаем, что значительная часть армянских граждан непосредственно связана с Россией - кто-то там работает, у кого-то - живут родственники, которых они часто навещают и т.д. Наши страны объединяет членство в Евразийском экономическом союзе и Организации Договора о коллективной безопасности. Давайте, например, взглянем на нашумевшую ситуацию с признанием в России армянских водительских удостоверений. Для этого было необходимо, чтобы русский язык в Армении имел официальный статус.  Однако, несмотря на его отсутствие, понимая важность урегулирования данного вопроса для многих армянских граждан, российской стороной проявляется конструктивный настрой и выражается готовность совместными усилиями в рамках ЕАЭС найти приемлемое решение этого сложного, комплексного вопроса с учетом особых связей между нашими странами. Это лишь некоторые примеры, свидетельствующие об особой роли русского языка в Армении, что является непосредственным отражением реалий наших отношений.

Эти же реалии обусловили интерес армянского общества к российским телеканалам. К слову, согласно отчету о деятельности Национальной Комиссии по телевидению и радио РА транслируемые в Армении <Первый канал>, <РТР Планета> и <Россия. Культура>имеют достаточно солидную и устоявшуюся аудиторию.

Учитывая новые законодательные требования, невольно возникает вопрос доступности кабельных пакетов. Если человек посчитает, что набор каналов общественного мультиплекса не удовлетворяет его информационные потребности, то будет вынужден сделать выбор в пользу кабельного телевидения. Однако, согласитесь, что в Армении сегодня не каждый может себе это позволить.

Часто доводится слышать различного рода упреки относительно контента передач, показываемых на российских телеканалах. Как представляется, это в бoльшей степени вопрос предпочтений. В целом же, любое СМИ, в том числе и телеканалы, представляют одну или несколько точек зрения, с которыми зритель вправе согласиться или не согласиться. Можно даже их оспорить, ведь, как известно - в споре рождается истина.

Все это - размышления, ни в коей мере не претендующие на вмешательство в законодательный процесс. Армянские парламентарии будут голосовать, исходя из собственного понимания интересов своего государства и народа.  Россия, безусловно, будет уважать любые решения на этот счет. В то же время, надеемся, что изложенные соображения дополнят общую картину ведущихся дискуссий. Тем более, что новый закон определенно окажет существенное влияние на информационную политику, которая является значимой частью общего комплекса отношений между нашими странами и народами>, - говорится в комментарии. 

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