Пятница, 26 Июня 2020 20:57

АрмИнфо.Завершился приём заявок для участия в музыкальном конкурсе среди любителей «Песни о России», объявленный Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Ереване.

С 5 по 23 июня на конкурс принимались ролики с исполнением песен, посвящённых России: поступило 55 заявок из 9 стран (Армения, Россия, Египет, Тунис, Кипр, Австралия, Палестина и др.) и более 20 городов. Все работы участников, а это как известные песни о России, так и произведения собственного сочинения, были выложены на официальный YouTube-канал РЦНК в Ереване: www.youtube.com/channel/UCRAzSnMRU6vRk8OC0LdyShg?view_as=subscriber

Победителей и призёров конкурса определит профессиональное жюри, а лидера в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» выберут по количеству «лайков» на YouTube-канале РЦНК в Ереване. Имена победителей, которые получат дипломы и памятные призы, будут объявлены не позднее 6 июля.