Пятница, 26 Июня 2020 20:53

АрмИнфо. 2 июля в 18:00 из аэропорта <Домодедово> компания <Ред Вингс> осуществит очередной чартерный рейс Москва-Ереван. Об этом сообщает посольство Армении в России.

<Билеты на этот рейс граждане, зарегистрированные под номерами 3411- 3769 и желающие выехать, могут приобрести в кассе N 94 аэропорта <Домодедово> 27 июня (с 16:00 до 21:00), 28, 29 и 30 июня (с 10:00 до 21:00). Билеты необходимо приобрести до 1 июля (11 часов).

Данным рейсом в Армению могут вернуться около 200 граждан. В то же время был представлен более расширенный список с учетом опыта большого числа отказавшихся граждан среди вставших в очередь, а также не явившихся на рейсы.

Напомним, что стоимость билета составляет 13 тыс. рублей. Багаж - 23 кг (одна штука), ручной багаж - 8 кг (одна штука). Билеты для детей до двух лет бесплатные (без багажа). Учет начнется 2 июля в 15:00 (столы учета 23-33)>, - говорится в сообщении.