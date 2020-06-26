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 Пятница, 26 Июня 2020 20:51
Карина Манукян

В статье The National Interest посол Армении в США затронул антиармянскую политику Азербайджана

В статье The National Interest посол Армении в США затронул антиармянскую политику Азербайджана

АрмИнфо. Слово антиармянской ненависти, сопровождаемое воинственными и военными провокациями, в руках руководства Азербайджана стало инструментом для отвлечения внимания собственного народа от ухудшающихся внутриполитических проблем. Об этом, как сообщает МИД РА, говорится в статье посла Армении в США Варужана Нерсесяна, опубликованной в издании The National Interest.

В статье, говоря о военной агрессии Азербайджана, посол напоминает, что Министерство обороны Азербайджана недавно пригрозило <принять меры, которые будут более разрушительными, чем предпринятые в 2015, 2016 и 2018 годах>, и что <враг понесет широкомасштабные потери>, поскольку <единственный язык, на котором нужно говорить с врагом, - язык силы>.

<Несмотря на то, что Генеральный секретарь ООН призвал прекратить враждебные действия на мировом уровне в условиях этого беспрецедентного здравоохранительного кризиса, Азербайджан решил увеличить свою военную риторику против Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха), провозгласившего свою независимость в 1991 году в результате распада Советского Союза и успешно защитив ее от военной агрессии Азербайджана.

Последним доказательством проявления воинственности было то, что наш сосед провел широкомасштабные военные учения именно в прошлом месяце, в ходе эпидемии. Эти действия были настолько тревожны, что привели к их осуждению членами двухпартийной группы Конгресса и квалифицированию этих действий как <опасные> и <безрассудные>. Кажется, алиевский режим, который настолько привык издеваться и угрожать собственным гражданам без учета их основополагающих прав, что считает, что может запугать Армению и Нагорный Карабах.

В отличие от этого, Армения полностью привержена мирному процессу, даже несмотря на то обстоятельство, что вся страна вовлечена в борьбу с эпидемией коронавируса. Наша страна попыталась реанимировать процесс, призвав возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров - роль, которую она сыграла еще в середине 90-х годов. Присутствие Нагорного Карабаха в переговорах было очень важно для сохранения режима прекращения огня, установленного и находящегося в силе в 1994 году, и сегодня будет императивом для становления постоянного мира.

Прискорбно, что слово антиармянской ненависти, сопровождаемое воинственными и военными провокациями, в руках руководства Азербайджана стало инструментом для отвлечения внимания собственного народа от ухудшающихся внутриполитических проблем. Подобная позиция является не только угрозой для Арцаха и Армении, но и для регионального мира и безопасности.

Почти три десятилетия, как народ Арцаха создал свою демократию посредством справедливых и свободных выборов и стремился к экономическому, социальному и культурному развитию, независимо от постоянной угрозы войны. Они понимают, что безопасность и демократия взаимосвязаны, и что демократические общества наилучшим образом склонны к мирному урегулированию конфликтов. С момента провозглашения независимости Арцах провел шесть президентских и семь парламентских выборов, в том числе и последние, в результате которых были избраны новые президент и парламент.

Как бы то ни было, Азербайджан отказывается вести переговоры с представителями Арцаха, поскольку это легализует их права. Международное сообщество не должно быть заложником нетерпимости одной страны, должно общаться с Нагорным Карабахом, будет то поддерживание демократии, предоставление международной поддержки в борьбе с коронавирусом или другими вызовами. В конце концов, у эпидемии нет политических предпочтений, а права и демократии человека не обусловлены международным статусом.

Наша страна может пройти через коронавирусный шторм, защитить нашу демократию, себя, а также народ Арцаха от азербайджанских угроз. Чем раньше наш сосед поймет, что ключ к решению нагорно-карабахского конфликта находится в неприменении силы и в переговорах с Нагорным Карабахом, тем ближе будет урегулирование. Поскольку мы стремимся приблизить этот день, мы призываем Азербайджан сконцентрироваться на реальных потребностях и общих угрозах своего народа, это включает распространение коронавируса и его социальное и экономическое негативное влияние>, - говорится в статье.

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