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 Пятница, 26 Июня 2020 20:50
Карина Манукян

Пресс-секретарь премьера: Общие интересы семей Алиева и Саргсяна очевидны

Пресс-секретарь премьера: Общие интересы семей Алиева и Саргсяна очевидны

АрмИнфо. Пресс-секретарь премьер­министра Мане Геворкян ответила третьему президенту РА Сержу Саргсяну, прокомментировавшему ранее очередные антиармянские заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева.

< Да, язык Ильхама Алиева стал длиннее, потому что, в отличие от ситуации 2.5 года назад, сейчас он видит, что за спиной власти и народа Армении стоит пятая колонна, неотъемлемой частью которой является семья Сержа Саргсяна. И интересно то, что оценки Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна относительно событий в Армении почти идентичны. Известные армянские коррупционеры, проходящие по известным уголовным делам, являются <политически преследуемыми> как для Ильхама Алиева, так и для Сержа Саргсяна; последние изменения в Конституции Армении незаконны как для Ильхама Алиева, так и для Сержа Саргсяна; в Армении установилась диктатура как по оценке Ильхама Алиева, так и Сержа Саргсяна; в Армении царит массовая коррупция как по оценке Ильхама Алиева, так и Сержа Саргсяна; члены семьи премьер-министра РА занимаются рэкетом как по мнению Ильхама Алиева, так и по мнению Сержа Саргсяна; сделки по приобретению оружия Арменией ставятся под сомнение как со стороны Ильхама Алиева, так и со стороны Сержа Саргсяна.

Примечательно, что Ильхам Алиев и зять Сержа Саргсяна Микаел Минасян используют одинаковые лживые тексты. Следует лишь уточнить, пишет ли эти тексты Ильхам Алиев для членов семьи Сержа Саргсяна, или же члены семьи Сержа Саргсяна - для Ильхама Алиева. Во всяком случае, на протяжении всей этой истории общие интересы семей Алиева и Саргсяна очевидны.

Кстати, сегодня язык Ильхама Алиева стал длиннее, а в 2016 году - стали длиннее его руки. Тогда Серж Саргсян, скривив шею, говорил об оружии 80- х годов, сегодня же министр обороны Азербайджана Закир Гасанов говорит о таком состоянии на передовой, которое лишает ВС Азербайджана возможности действовать.

Очевидно, что офицеры славной армянской армии видят, с каким оружием они защищали Родину в 2017 году, с каким оружием они защищают ее сейчас; видят, какую зарплату получали в 2017 году, какую зарплату получают сейчас; солдаты видят, какую одежду и обувь носили в 2017 году, какую одежду и обувь они носят сейчас; какой едой питались в 2017 году, какой едой питаются сейчас. И всего лишь этого достаточно, чтобы понять, что такое национальная и антинациональная власть.

Грабивший собственный народ руководитель в лице Сержа Саргсяна не имеет права говорить о национальных ценностях. Он лучше пусть объяснит, откуда у него, членов его семьи денежные средства и имущество на сотни миллионов долларов. И почему история управления Армении со стороны Саргсяна и его группировки стала историей грабежа, коррупции, позора.

Что касается попыток председателя РПА внушить своему коррумпированному клубу и клиентам политический оптимизм, то думаем, господин Саркисян сказал свое последнее слово в политике в 2018 году: <Никол Пашинян был прав, я ошибся>>, - отметила Геворкян.

Добавим, что в своем комментарии Саргсян назвал управление Пашиняном страной <бездарным>, из-за чего <язык Алиева стад длиннее>. При этом экс- президент не преминул заметить, что <в недалёком будущем в Армении к власти вернутся национальные и способные силы>, после чего <международное сообщество вновь принудит Алиева признать независимость Республики Арцах>.

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