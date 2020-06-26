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 Пятница, 26 Июня 2020 20:48
Карина Манукян

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины

АрмИнфо. 26 июня в формате видеоконференции были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Украины на уровне заместителей министров.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе консультаций заместители министров иностранных дел Армении и Украины Шаварш Кочарян и Василий Боднар обсудили перспективы активизации сотрудничества на двусторонних и многосторонних платформах.

Была подчеркнута важность углубления торгово-экономических и гуманитарных связей, в том числе работы межправительственной комиссии и межпарламентской группы дружбы.

В ходе встречи была подчеркнута активизация контактов между министерствами иностранных дел на разных уровнях.

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