Пятница, 26 Июня 2020 20:26

АрмИнфо. Выступление президента Азербайджана на открытии N-ской воинской части очевидно свидетельствует о том, что власти этой страны видят происходящие в Армении демократические изменения как угрозу их власти. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян.

<Очевидно, что от одной семьи длящаяся несколько десятилетий власть, которая останется в истории как обеспечившая Азербайджану передовые позиции в глобальных индексах коррупции, подавления свободы слова и других свобод собственного народа, имеет все основания иметь предвзятое отношение к происходящим в Армении демократическим переменам.

Считаем, что стремящийся к поощрению вражды к народам посредством спекуляций конфликтом клан Алиева должен не проявлять расовую ненависть к властям Армении, сформированным в результате демократических процессов, а, по меньшей мере, признать, что азербайджанский народ также достоин демократии.

Мы уверены, что могут примирить народы и способствовать миру и стабильности в регионе не унаследовавшие власть, а сформированные народом и подотчетные перед народом власти>, - говорится в заявлении.