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 Пятница, 26 Июня 2020 18:36
Марианна Мкртчян

Серж Саргсян жестко осадил президента Азербайджана, впрягшегося в раскачку внутриполитической ладьи в Армении

Серж Саргсян жестко осадил президента Азербайджана, впрягшегося в раскачку внутриполитической ладьи в Армении

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян жестко осадил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который выступил с очередными заявлениями в адрес Армении, на этот раз с целью раскачать в свою пользу непростую внутриполитическую ситуацию.   

Вместе с тем, Саргсян не преминул и «проехаться» по своему политическому противнику Николу Пашиняну. Намереваясь убить одним выстрелом двух зайцев, третий президент РА в своем заявлении, поступившем в АрмИнфо, в частности, заметил: «До чего мы докатились? Хан соседней диктаторской страны Ильхам Алиев, которому власть перешла по наследству, и которого некто, кто два года назад, захватив власть в нашей стране, считал образованным, рассылал щедрые комплименты, доверяли настолько, что предпочитали слушать историю нагорно-карабахского конфликта из его уст, сегодня цинично заявляет, что вся история независимости Армения – это история позора».

«Вы понимаете весь каламбур: президент Азербайджана использует тот же лексикон,  описывает предыдущие годы независимости Армении тем же образом, как это делал Никол Пашинян в своих печально известных выступлениях перед всем миром, с трибуны ООН, на пленарном заседании ПАСЕ и при любых возможностях. Диктатор Алиев преподает Армении уроки демократии, компрометирует армию, офицеров и генералов нашей славной армии, говорит о насилии в отношении журналистов и других вопиющих незаконных действиях и коррупции нынешних армянских властей”.

«То, что Алиев может себе это позволить не удивительно, -  продолжил третий президент Армении, добавив, что «также как и то, что Алиев может что есть силы ненавидеть прославленную армянскую армию, от которой не единожды его страна несла тяжелые и позорные поражения, и потому, ненавидел второго и третьего президентов Армении, генералов нашей армии».

По словам Саргсяна, «подобное поведение Алиева было вполне ожидаемо и после вздорных заявлений одержимого прославлением своего некомпетентного руководства Никола Пашиняна, кто называет свою страну во всеуслышание “полностью несостоявшимся государством”.

“Что касается Ильхама Алиева, то хотел бы заметить, что если о коррупции и грабежах в Армении говорят только он и Никол Пашинян, то о панамских документах и ​​банковских счетах, связанных с его именем, об “азербайджанском ландромате”, об огромном имуществе его семьи по всему миру, подкупе европейских депутатов и многих других скандальных разоблачениях говорят журналисты, проводящие международные расследования, международные организации и авторитетные газеты».

«Язык Алиева стал длиннее из-за наших бездарных и антинациональных внутренних горе управленцев, но он должен прекрасно помнить, что как этот, так и его режим, проходящие, и Республика Армения с ее победоносной армией и многочисленными храбрыми сынами-патриотами всегда готова снова нанести звонкую оплеуху скулящему агрессору. И пусть он не забывает, что в недалеком будущем, когда к власти в Армении вернутся национальные и могущественные силы, международное сообщество вновь принудит его признать независимость Республики Арцах”, - подытожил Саргсян.

Отметим, что президент Азербайджана, Ильхам Алиев на открытии N-ской воинской части заявил, что Армения вот уже несколько лет находится в глубоком кризисе. Назвал историю независимости Армении историей позора, рассказал об армянских преступниках, ворах и бандитах, пустив в ход элементы самого дешевого «черного PR-а» с одной целью – раскачать в пользу Азербайджана внутриполитическую лодку Армении. О собственном бельме в глазу, Алиев, как всегда, предпочел не говорить. Об этом и так во весь голос десятилетиями кричит азербайджанская оппозиция, но кричит с опаской, так как, в отличие от армянской оппозиции, в тюрьме громко не покричишь.

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