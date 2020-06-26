Пятница, 26 Июня 2020 18:33

АрмИнфо. В газете «Ана тілі» от 25 июня 2020 года опубликовано интервью Президента РК Касым-Жомарта Токаева под заголовком «Судьба казахского народа находится на весах истории», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что мир изменился, глобализация под воздействием пандемии сдала свои позиции в пользу самоизоляции и самовыживания государств. Появился повышенный спрос на национализм в международных отношениях. Даже вакцина против коронавируса разрабатывается вне международного сотрудничества по принципу «каждый сам за себя».

«В условиях пандемии слабее звучит голос ООН как безальтернативной, уникальной международной организацией. Нагнетается конфронтация между крупными державами, обостряются региональные конфликты.

Для Казахстана, как регионального государства, это неблагоприятная тенденция. От санкционных войн и политического противостояния наша экономика несет убытки. Наша страна неизменно демонстрировала свое миролюбие и готовность внести конструктивный вклад в глобальную и региональную безопасность.

Елбасы известен во всем мире как лидер антиядерного движения, твердый сторонник всеобщего разоружения», – сказал К.Токаев.

Президент напомнил, что у Казахстана всегда была свое понимание безопасного мира, свой самобытный стиль в международной дипломатии. Первый Президент Нурсултан Назарбаев сделал ставку на многовекторную, сбалансированную внешнюю политику с упором на стратегическое партнерство, сотрудничество с Россией и региональную интеграцию.

Это был правильный выбор. «Но ситуация в мире не стоит на месте, меняются геополитические устремления ведущих держав. В этих условиях Казахстан обязан позаботиться о своих национальных интересах. Именно поэтому на саммите ЕАЭС 19 мая я заявил, что интеграция будет поддерживаться нами до того момента, пока она не наносит ущерба суверенитету Казахстана», – подчеркнул К.Токаев.