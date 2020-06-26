Пятница, 26 Июня 2020 18:04

АрмИнфо. Прокуратура РА предлагает ужесточить наказание за нарушение правил охраны и использования недр.

Как сообщает прокуратура, в частности, деяния по части 1 и 2 статьи 291 УК РА (нарушение правил охраны и использования недр) считаются преступлениями небольшой тяжести. Между тем, следствие по уголовным делам обычно длится достаточно долго, поскольку, исходя из требования всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, возникает необходимость в проведении многочисленных следственных и других процессуальных действий, а также трудоемких комплексно- комиссионных экспертиз. Кроме того, в случае направления уголовных дел в суд с обвинительным заключением, их рассмотрение затягивается по причине загруженности судов, объема материалов уголовного дела, и так далее. В результате судебное разбирательство может занять 2 года и более, что приводит к истеканию сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В итоге бывают случаи, когда даже при должном усердии органа, осуществляющего производство, становится невозможным осудить и подвергнуть реальным наказаниям виновных.

<Кроме вышесказанного, санкции статьи 291 УК РА проблематичны и в том плане, что даже в рамках сроков уголовной ответственности наказания, установленные при вынесении обвинительного приговора в отношении лица, являются мягкими и не соответствуют общественной опасности указанных преступлений. В частности, санкция по части 1 статьи 291 УК РА не предусматривает лишение свободы в качестве меры наказания, а в случае 2- ой части хотя эта мера и установлена, однако максимальный срок предусмотрен всего 1 год. Между тем вред окружающей среде, который наносится этими преступными действиями, в конечном итоге косвенно создает опасность для здоровья населения, и подобные меры наказания не соответствуют характеру этого преступления.

Учитывая тенденцию роста уголовных дел, расследуемых по этой статье, существует необходимость ужесточения мер наказания, что также имеет превентивное значение.

Исходя из этого, Генпрокурором РА министру юстиции РА был в письменной форме представлен законопроект <О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА> для представления на обсуждение правительства. Прокуратура РА предложила предусмотреть наказание по части 1 статьи 291 УК РА, и установить его в виде лишения свободы на срок не более трех лет, с запретом занимать опредедленные должности или осуществлять определенную деятельность на срок не более трех лет. Также было предложено ужесточить сроки лишения свободы в санкциях части 2 той же статьи, вместо действующего в настоящее время наказания в виде лишения свободы сроком до 1-го года установить срок до 6-и лет лишения свободы.

В результате этих изменений автоматически будет решена также проблема сроков давности привлечения к уголовной ответственности, то есть реализации принципов неизбежности ответственности и обеспечения социальной справедливости>, - отмечается в заявлении.