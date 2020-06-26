﻿
 Пятница, 26 Июня 2020 18:04
Карина Манукян

Прокуратура предлагает ужесточить наказание за нарушение правил охраны и использования недр

Прокуратура предлагает ужесточить наказание за нарушение правил охраны и использования недр

АрмИнфо. Прокуратура РА предлагает ужесточить наказание за нарушение правил охраны и использования недр.

Как сообщает прокуратура, в частности, деяния по части 1 и 2 статьи 291 УК РА (нарушение правил охраны и использования недр) считаются преступлениями небольшой тяжести. Между тем, следствие по уголовным делам обычно длится достаточно долго, поскольку, исходя из требования всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, возникает необходимость в проведении многочисленных следственных и других процессуальных действий, а также трудоемких комплексно- комиссионных экспертиз. Кроме того, в случае направления уголовных дел в суд с обвинительным заключением, их рассмотрение затягивается по причине загруженности судов, объема материалов уголовного дела, и так далее. В результате судебное разбирательство может занять 2 года и более, что приводит к истеканию сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В итоге бывают случаи, когда даже при должном усердии органа, осуществляющего производство, становится невозможным осудить и подвергнуть реальным наказаниям виновных.

<Кроме вышесказанного, санкции статьи 291 УК РА проблематичны и в том плане, что даже в рамках сроков уголовной ответственности наказания, установленные при вынесении обвинительного приговора в отношении лица, являются мягкими и не соответствуют общественной опасности указанных преступлений. В частности, санкция по части 1 статьи 291 УК РА не предусматривает лишение свободы в качестве меры наказания, а в случае 2- ой части хотя эта мера и установлена, однако максимальный срок предусмотрен всего 1 год. Между тем вред окружающей среде, который наносится этими преступными действиями, в конечном итоге косвенно создает опасность для здоровья населения, и подобные меры наказания не соответствуют характеру этого преступления.

Учитывая тенденцию роста уголовных дел, расследуемых по этой статье, существует необходимость ужесточения мер наказания, что также имеет превентивное значение.

Исходя из этого, Генпрокурором РА министру юстиции РА был в письменной форме представлен законопроект <О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА> для представления на обсуждение правительства. Прокуратура РА предложила предусмотреть наказание по части 1 статьи 291 УК РА, и установить его в виде лишения свободы на срок не более трех лет, с запретом занимать опредедленные должности или осуществлять определенную деятельность на срок не более трех лет. Также было предложено ужесточить сроки лишения свободы в санкциях части 2 той же статьи, вместо действующего в настоящее время наказания в виде лишения свободы сроком до 1-го года установить срок до 6-и лет лишения свободы.

В результате этих изменений автоматически будет решена также проблема сроков давности привлечения к уголовной ответственности, то есть реализации принципов неизбежности ответственности и обеспечения социальной справедливости>, - отмечается в заявлении. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Армению прибыла группа итальянских врачейВ Армению прибыла группа итальянских врачей
Премьер РА: Борьба с коронавирусом должна стать приоритетом для каждого из насПремьер РА: Борьба с коронавирусом должна стать приоритетом для каждого из нас
Министр: Горис претендует на то, чтобы стать одним из важных культурных центров АрменииМинистр: Горис претендует на то, чтобы стать одним из важных культурных центров Армении
За истекшие сутки в Армении выявлено 662 новых случаев заболеваемости коронавирусомЗа истекшие сутки в Армении выявлено 662 новых случаев заболеваемости коронавирусом
Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го июняЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 29-го июня
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
Поиск по дням

2013 , 2014