Пятница, 26 Июня 2020 17:48

АрмИнфо. Коронавирус выявлен у 23 сотрудников Службы принудительного исполнения актов.

В заявлении Службы в частности отмечается: <В целях обеспечения безопасности других сотрудников в связи с подтвержденными случаями коронавируса, некоторые подразделения центрального органа Службы, отдельные отделы города Ереван, а также областные отделы работают в условиях ограниченных человеческих ресурсов. В сложившейся ситуации осуществление отдельных исполнительных действий может затянуться, в некоторых случаях - стать невозможным, а ответы на заявления, жалобы и запросы физических и юридических лиц порой могут не поступать в ожидаемые сроки, в связи с чем приносим свои извинения. Отметим, что на данный момент у 23 сотрудников был подтвержден коронавирус, они проходят лечение, а сотрудники из их круга контактов самоизолировались>.

В общей сложности, в республике было подтверждено 23247 случаев коронавируса, выздоровели 12149 человек, скончались 410, фактическое лечение получают 10557 пациентов.