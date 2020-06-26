Пятница, 26 Июня 2020 15:16

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил ходатайство бывшего министра культуры РА Армена Амиряна о применении меры по обеспечению иска. Согласно судебной информационной системе DataLex, было принято решение наложить арест в размере 3 млн драмов на имущество и денежные средства кинорежиссера Ованнеса Галстяна.

Напомним, что Амирян подал иск против Галстяна, требуя публично извиниться и опровергнуть являющуюся клеветой информацию.

Ранее Следственный комитет сообщил о превышении должностных полномочий и хищениях со стороны экс-министра Армена Амиряна. Так, под предлогом оплаты расходов на участие делегации Армении в Каннском кинофестивале, он потребовал и получил от режиссера фильма <Локоны моей бабушки> Ованеса Галстяна 6.800.000 драмов. Галстян признан потерпевшим; между тем сам Амирян все выдвинутые обвинения отрицает.