Пятница, 26 Июня 2020 14:18

АрмИнфо. Утверждения о том, что поправки к этой Конституции должны вступать в силу только после внесения поправок в Конституционный закон о Конституционном суде, не имеют ничего общего с реальностью. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Министр, в частности отметил: <Политические силы, которые пытаются создать искусственную повестку дня, никак не могут нарушить планы правительства. Это бессмысленные попытки.

Вчера в политической истории Армении был зарегистрирован весьма забавный случай. Было принято решение, что если для обращения в КС им немного не хватает голосов, может их округлить, все это свидетельствует об уровне данной борьбы. Конституционные изменения вступили в силу, в результате чего были прекращены полномочия трех судей Конституционного суда, а также полномочия Грайра Товмасяна на посту главы КС>.

Отметим, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством

конституционного закона. Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС. Президент Армении подписал закон. По данному законопроекту своих должностей должны лишиться судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой Конституционного суд. Оппозиционные депутаты парламента намерены оспорить данный законопроект в Конституционном суде. В записи Бадасяна шпилька касается именно оппозиционных депутатов парламента.