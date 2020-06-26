Пятница, 26 Июня 2020 14:17

АрмИнфо. Власти своими же руками создали кризис в Конституционном суде. Об этом 26 июня в беседе с журналистами заявил бывший омбудсмен Арцаха, экс - замминистра юстиции правозащитник Рубен Меликян.

Меликян заявил, что премьер-министр не имеет права толковать Конституцию и самовольно решать, что применять, а что нет. По словам правозащитника, то, что происходит с КС с 20 июня 2019 года по сей день является свержение Конституционного строя.

По словам Меликяна, сложилась ситуация, в которой согласно одному подходу, 2-3 судьи больше не являются судьями КС, по другому, они продолжают занимать свои должности. <Хотелось бы отметить, что бытует подход, согласно которому этот документ вообще не имеет юридической силы, по иному подходу, документ имеет силу, но он не применим. Налицо тот самый кризис, о котором так долго говорили власти. Нарушен конституционный строй, и его очень сложно будет восстановить>,- отметил правозащитник.

По словам Меликяна Конституционный суд открыл нам глаза, и дал понять, с кем мы имеем дело. <Стало ясно, имеем ли мы дело с людьми, которые ценят право, или с людьми, готовыми попирать правовыми ценностями ради политической целесообразности. Также появилась возможность проверить, есть ли у нас глава государства в лице президента. По факту у нас есть две оппозиционные фракции в парламенте, но только одна готова оспорить решение Национального Собрания в Конституционном суде>,- заключил правозащитник.

Отметим, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона. Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС. Президент Армении подписал закон. По данному законопроекту своих должностей должны лишиться судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой Конституционного суд. Оппозиционные депутаты парламента намерены оспорить данный законопроект в Конституционном суде.