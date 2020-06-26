Пятница, 26 Июня 2020 14:16

АрмИнфо. Права и свободы человека не должны становиться второстепенными и лишаться необходимой государственной защиты. Об этом написал Омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook.

<В наши дни, когда мир борется с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19), права и свободы человека не должны становиться второстепенными и лишаться необходимой государственной защиты. Точно так же не следует забывать вопросы пыток или жестокого обращения с другими. 26 июня ООН объявила Международным днем поддержки жертв пыток. Часто бывают ошибочные представления о том, что пытки или бесчеловечное обращение используются только сотрудниками правоохранительных органов для вымогательства улик. Следует отметить, что требование абсолютного запрета на все иные формы пыток и жестокого обращения распространяется на многие другие вопросы. Например, плохие условия жизни в УИУ, перенаселенность, плохое медицинское обслуживание и услуги, а также использование запрещенных наркотических веществ в психиатрической больнице также могут привести к жестокому обращению.

Государство должно предпринять четкие шаги, чтобы быстро и адекватно реагировать на пытки, по итогам эффективного расследования привлечь виновных к ответственности, а также предпринять шаги по предотвращению пыток в стране, учитывая высокий общественный риск применения пыток для цивилизованного общества, а также абсолютный запрет на международные пытки. В докладах Омбудсмена постоянно подчеркивается несовершенность механизмов по возмещению морального ущерба. Также важно оказывать всестороннюю физическую, психологическую и социальную поддержку тем, кто пережил пытки, жестокость, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, а также их семьям. Как Омбудсмен Армении я буду продолжать посредством ежедневной работы вносить вклад в защиту каждого человека в стране от пыток, унижающего достоинство или бесчеловечного обращения и наказания. В этом случае общественный контроль еще больше усиливает совместную борьбу>, - отмечается в заявлении