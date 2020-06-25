Четверг, 25 Июня 2020 21:14

АрмИнфо.По факту публикации данных о жертвах коронавируса в социальной сети Фейсбук согласно 144 статье Уголовного кодекса Армении возбуждено уголовное дело. Для предварительного следствия дело было направлено в Следственный отдел административных районов Кентрон и Норк-Мараш Следственного управления города Ереван Следственного комитета РА и принято в производство.

Как говорится в официальном сообщении Следкома, на данный момент предпринимаются меры для выяснения личности, на странице которой и появилась данная публикация, скрываемая в Фейсбуке под именем zndan711 и <Зндан>. В частности, с целью выяснения IP-адресов, и получения доступа к персональной странице, Следком представил ходатайство в суд общей юрисдикции города Еревана, которое было удовлетворено.

Отметим, что 2 июня в социальной сети Фейсбук появилась публикация, в которой был представлен список 132 жертв коронавируса с указанием имен, фамилий, отчеств, дат рождения, дат смерти, адресов и наименований медицинских учреждений.