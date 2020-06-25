Четверг, 25 Июня 2020 21:13

АрмИнфо.<Какой великий актер погибает> - написала на своей страничке в Facebook депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян, имея в виду ораторские способности премьер-министра Никола Пашиняна.

Зограбян обратилась к истории Рима во времена императора Нерон,

который в 68 году до н.э. совершил самоубийство: <По сути, Нерон был первым популистом, который для того, чтобы понравиться плебеям, высмеивал, унижал и даже доводил до смерти своих учителей и представителей интеллигенции>. Зограбян поделилась своими знаниями истории, рассказала о любви плебса к Нерону, о том, что именно плебс затем обвинил императора в поджоге вечного города. Ставя параллель между Нероном и Пашиняном, Зограбян, по сути, обвинила премьера в демагогии и популизме, резюмируя, что <история изумительная вещь, она имеет свойство повторяться>.

Отметим, что на столь глубокие мысли и исторические параллели Наиру Зограбян - сотоварища по партии олигарха Гагика Царукяна - подвело сегодняшнее выступление в парламенте премьер- министра Армении Никола Пашиняна, жестко раскритиковавшего ППА и заявившего, что эта партия пошла по пути самоуничтожения.