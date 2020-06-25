Четверг, 25 Июня 2020 21:09

АрмИнфо. Председатель НС РА опубликовал поправки к Конституции РА в официальном бюллетене, которые войдут в силу через несколько часов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно поправкам, действующий председатель Конституционного суда Грайр Товмасян будет уволен, а полномочия членов Конституционного суда Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна прекратятся с

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Напомним, что 22 июня Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении приняло конституционный закон о внесении поправок в Конституцию Армении. "За" принятие законопроекта проголосовало 89 депутатов, против - 0. Согласно предлагаемым поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС.

Отметим, что некоторые судьи КС не согласны со своим отстранением от должностей. В распространенном сегодня заявлении они призвали руководителей исполнительной власти <не выходить за рамки полномочий, установленных Конституцией и законами, а также за рамки права и законности>. Под заявлением подписались Грайр Товмасян и судьи А. Гюлумян, Ф. Тохян и Г.Назарян.