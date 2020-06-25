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 Четверг, 25 Июня 2020 19:13
Карина Манукян

Грайр Товмасян и судьи КС несогласны с заявлением министра об их предстоящем отстранении от должностей

Грайр Товмасян и судьи КС несогласны с заявлением министра об их предстоящем отстранении от должностей

АрмИнфо. Глава Конституционного суда Грайр Товмасян и судьи КС несогласны с заявлением министра юстиции РА Рустама Бадасяна об их предстоящем отстранении от должностей.

<В ответ на заявление министра юстиции о прекращении через два дня полномочий председателя КС и отстранении от должностей еще трех судей, сообщаем: согласно статье 167 Конституции, полномочия КС устанавливаются Конституцией, а порядок формирования состава и деятельности - Конституцией и законом <О Конституционном суде>. Вышеуказанная норма конституционного закона <О Конституционном суде> не оспаривалась в Конституционном суде, не признана противоречащей Конституции, НС не признало ее утратившей силу и, следовательно, она продолжает действовать и подлежит исполнению. Исходя из вышеизложенного, призываем соответствующих чиновников не выходить за рамки полномочий, установленных Конституцией и законами, а также за рамки права и законности>, - говорится в заявлении, под которым подписались Грайр Товмасян и судьи А. Гюлумян, Ф. Тохян и Г.Назарян.

 

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 24 июня подписал пакет законопроектов, в том числе касающихся внесения изменений в закон о Конституционном суде. Соответствующие поправки были одобрены Национальным Собранием на внеочередном заседании 22 июня. Согласно предлагаемым поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС. Таким образом, Грайр Товмасян лишится должности главы Конституционного суда, но сможет продолжить работать в качестве судьи.

 

В мае текущего года министр юстиции РА Рустам Бадасян обратился к Генеральному секретарю Совета Европы, направив <Европейской комиссии за демократию через право> (Венецианская комиссия) вопросы относительно разрешения кризиса, возникшего вокруг Конституционного суда Армении.  Венецианская комиссия представила положительное заключение по трем правовым вопросам, выдвинутым властями, подчеркнула легитимную цель предлагаемых решений и их соответствие европейским стандартам. Речь идет о вышеотмеченных поправках в Конституцию Армении.

 

<Правительство Армении выражает удовлетворение эффективным сотрудничеством с Советом Европы и Венецианской комиссией и приложенными усилиями, которые направлены на легитимную цель преодоления кризиса вокруг Конституционного суда в сложившейся ситуации в соответствии с европейскими стандартами>, - отмечается в распространенном ранее заявлении Минюста РА. 

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