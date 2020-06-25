Четверг, 25 Июня 2020 17:42

АрмИнфо.Глава <Просвещенной Армении> Эдмон Марукян считает, что его партию пытаются дискредитировать.

В беседе с журналистами он заявил, что адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна пытаются превратить юридический процесс в политический. <Осуществляются попытки дискредитировать ПА на политической арене, чтобы представители прежней власти смогли занять место оппозиции. Но ничего не выйдет, хочу сообщить, что сегодня был последний день, и у нас нет охоты терпеть далее <черный пиар> в отношении нашей фракции>, - подчеркнул депутат.

Марукян заметил, что накануне почти все политические силы массово атаковали его фракцию. <Начали оскорблять нас, наши действия. Среди прочих особой критике нас подверг зять третьего президента Армении Микаел Минасян. В соцсетях и СМИ нас оскорбляют последними словами. Однако, мы никогда не переходили на личности и не оскорбляли никого. Если эта тенденция продолжится, то все получат достойный ответ>, - заключил депутат.

Отметим, что после заявления ПА о том, что они поддержат инициативу <Процветающей Армении> и обратятся в Конституционный суд только после того, как последний вынесет решение по делу Кочаряна, на них обрушился шквал критики. Политологи, представители политических партий, и обычные граждане крайне негативно отнеслись к подобному решению <Просвещенной Армении>.

Напомним, что 22 июня парламент Армении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона. Партия <Процветающая Армения> заявила, что подобные действия власти антиконституционны, и они намерены обратиться в КС. Однако, для этого им необходима поддержка депутатов от ПА, так как у ППА недостаточно голосов.

Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС. Максимальный срок выборов определен в 2 месяца. Президент Армении утром 24 июня подписал закон.