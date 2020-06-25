Четверг, 25 Июня 2020 17:39

АрмИнфо. Глава Минюста РА Рустам Бадасян ответил главе Конституционного суда Грайру Товмасяну, который накануне заявил, что стыдится того, что парламент 22 июня принял конституционные поправки. Напомним, что, согласно поправкам, Товмасян лишится должности председателя КС, а полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, будут прекращены.

В беседе с журналистами 25 июня Бадасян отметил, что он лично считает постыдным поступок Грайра Товмасяна, который, благодаря реализации сомнительной схемы, решил пожизненно возглавлять Конституционный суд. <Мне стыдно и за поступок их политического предводителя (экс-президента РА Сержа Саргсяна - ред.), который обманул весь мир и армянский народ, пообещав, что изменения в Конституции не направлены на его <самовоспроизводство>>, - подчеркнул министр.

Напомним, что согласно поправкам в Конституцию от 2015 года, главой государства является не президент, а премьер-министр, и Саргсян ранее публично заявлял о том, что не намерен занимать премьерский пост. Однако весной 2018 года он был избран на эту должность парламентским большинством, что привело к массовым протестам, <бархатной революции> и отставке Саргсяна.

Что касается назначения Товмасяна на должность главы КС, то, согласно следствию, бывший глава КС Гагик Арутюнян, срок нахождения в должности которого должен был завершиться 23-го марта 2018 года, подписал адресованное спикеру НС Ара Баблояну заявление об отказе, которое было датировано 1-м марта 2018 года. Тогдашний спикер НС Ара Баблоян, официально не получив данное заявление Гагика Арутюняна, 2-го марта незаконно подписал и выступил с заявлением о представлении главой КС Гагиком Арутюняном заявления об отставке. В противном случае глава НС не имел бы возможности до следующего очередного заседания НС 20-го марта 2018 года объявить об отставке главы КС.

Отметим, что в условиях соблюдения предусмотренного законом трехдневного срока, после этого стало бы невозможным назначение Грайра Товмасяна главой КС, поскольку до этого очередного заседания НС предусмотрено не было. В итоге были созданы благоприятные условия для процесса выдвижения и назначения Грайра Товмасяна на вакантную должность главы КС. По данному уголовному делу Ара Баблоян обвиняется по части 1 статьи 308 и части 1 статьи 314 УК РА, а экс-замглавы аппарата парламента Арсен Бабаян - по части 1 статьи 38-300 и части 1 статьи 314 УК РА.