Четверг, 25 Июня 2020 17:37

АрмИнфо. Адвокаты Роберта Кочаряна заявили, что отозвали свое заявление из Конституционного суда, но данное дело, так или иначе, будет рассмотрено в КС. Об этом 25 июня в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Просвещенная Армения> Тарон Симонян, коснувшись заявления адвокатов Роберта Кочаряна о том, что они отозвали из КС свое заявление.

Как отметил адвокат Арам Орбелян, решение принято с учетом одобренных ранее конституционных изменений, которые, по его словам, являются незаконными. При этом, как было отмечено, с самим составом КС, который согласно утвержденным поправкам, должен быть изменен, никаких проблем нет. Разъясняя решение, Орбелян назвал неприемлемым, что в контексте конституционных поправок со стороны некоторых депутатов стало упоминаться и дело Кочаряна. Исходя из этого, на основе обсуждений с самим экс-президентом, было решено отозвать заявление из КС.

<Конституционный суд назвал день, когда будет рассматриваться дело Кочаряна на основе заявления стороны защиты и суда. Эти два заявления были объединены в одно производство. Как вы помните, мы заявляли, что так как данное дело будет рассмотрено Конституционным судом 7 июля. Наша фракция заявила, чтобы не связывать дело, связанное с нарушением Конституции с политическими процессами, мы решили, что начнем участвовать в правом процессе после того, как будет вынесено решение КС по делу Роберта Кочаряна>, - подчеркнул Симонян.

Депутат добавил, что заявление адвокатов Роберта Кочаряна о том, что они отозвали заявление вполне нормальное, но дело, так или иначе, будет рассмотрено в КС. <Если же КС заявит, что не станет рассматривать данное дело, то наша договоренность остается в силе. Никто не намерен отступать от своих слов. Мы считаем, что оспаривание антиконституционных процессов является чисто правовым процессом, и оно не должно связываться с политическими процессами. То, что адвокаты отозвали заявление, еще не значит, что оно не будет рассмотрено 7 июня>, - заключил он.

Отметим, что 24 июня в ходе пресс-конференции фракция "Просвещенная Армения" заявила, что присоединяться к инициативе своих коллег из "Процветающей Армении" с целью сбора подписей для обращения в Конституционный суд для признания неконституционности принятого закона "О Конституционном суде", после того, как КС примет решение по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона. Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС. Президент Армении подписал закон.