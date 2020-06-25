Четверг, 25 Июня 2020 16:33

АрмИнфо. Портал <Госуслуги> опубликован направления и даты новых вывозных рейсов из Еревана в Россию.

Как сообщает источник, согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию:

Вылет рейса №NGT753 Ереван - Калуга запланирован на 28 июня 2020 в 08:00 (по местному времени). Этот перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия.

Еще один вывозной рейс будет организован по направлению в Санкт-Петербург. Вылет рейса №NGT761 Ереван - Санкт-Петербург запланирован на 29 июня 2020 в 11:00 (по местному времени).

Этот перелет возможен только для граждан России, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, Республике Карелия, Республике Коми, Ненецком автономном округе.

Вылет рейса №NGT755 Ереван - Сочи запланирован на 30 июня 2020 в 18:00 (по местному времени). Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Воронежской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Севастополе.

И вылет рейса №NGT743 Ереван - Минеральные Воды запланирован на 30 июня 2020 в 11:00 (по местному времени). Им смогут воспользоваться граждане России, проживающие в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия, Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Республике Дагестан, Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Республике Крым, Севастополе. Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.