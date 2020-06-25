Четверг, 25 Июня 2020 16:29

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд Армении оставил в силе решение суда общей юрисдикции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Рубена Айрапетяна. Об этом сообщает Следственный комитет.

Напомним, что Рубен Айрапетян и его сын Рафик Айрапетян обвиняются в самоуправстве, преднамеренном и незаконном лишении человека свободы; по данному факту возбуждено уголовное дело. Согласно СК, потерпевшей стороной является бывший исполнительный директор расположенного близ Севана ресторанного комплекса <Арснакар> Г.Ш. Данный комплекс принадлежит семье Айрапетянов. В ходе следствия выяснилось, что Г.Ш. в августе 2015 года взял в банке кредит в 52 млн. драмов, часть из которого он направил на сам ресторан, а 30 млн. драмов, без ведома собственников ресторана, использовал для открытия собственного такси-сервиса. Узнав об этом, отец и сын Айрапетяны с группой лиц незаконно лишили его свободы в одном из коттеджей близ Еревана, где он периодически подвергался физическому насилию. Далее, под давлением, у Г.Ш., а также его близких и родных в уплату долга были взяты автомобили, драгоценности, по частям - порядка $40 тыс. Помимо этого, Айрапетяны в октябре 2016 года оформили на себя квартиру Г.Ш.

Рубен Айрапетян объявлен в розыск; согласно стороне защиты, он находится в России для прохождения лечения, и не может вернуться на родину в связи ситуацией с коронавирусом. Ранее сообщалось, что посол Армении в России выразил готовность содействовать Айрапетяну вернуться на родину спецрейсом Москва-Ереван, однако экс-глава ФФА этой возможностью так и не воспользовался.