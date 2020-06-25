Четверг, 25 Июня 2020 15:56

АрмИнфо.В Армении больной коронавирусом таксист продолжал работать, зная о своем диагнозе.

Как сообщает Генпрокуратура, 24 июня в полицию поступил сигнал о том, что в городе Абовян больной коронавирусом гражданин А.Н. продолжает работать таксистом. Данная информация стала известна благодаря спору вышеуказанного таксиста со своими коллегами, которые требовали от него прекратить работать из-за подтвержденного коронавируса и двусторонней пневмонии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подтвердилось, что А.Н. знал о своем диагнозе, и должен был самоизолироваться вместе с членами своей семьи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277.1 УК РА. Проводятся работы по установлению возможных заразившихся от таксиста А.Н. лиц.