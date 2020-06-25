﻿
 Четверг, 25 Июня 2020 15:50
Алина Оганесян

ACBA-Credit Agricole Bank привлек 20 млн. кредитных средств у ЕБРР на финансирование бизнеса, пострадавшего в результате COVID-19

ACBA-Credit Agricole Bank привлек 20 млн. кредитных средств у ЕБРР на финансирование бизнеса, пострадавшего в результате COVID-19

АрмИнфо. Банк ACBA-CreditAgricole подписал кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) на $20 млн., которые будут направлены на финансирование микро-, малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях COVID-2019.

 

Как сообщает пресс-служба Банка, финансовые средства будут предоставлены как в драмах, так и долларах. С момента распространения вируса в Армении Банк ACBA-CreditAgricole предоставил МСБ кредитных средств на 49.5 млрд. драмов - более чем 32 тыс. партнерам.

 

Генеральный исполнительный директор ACBA-CreditAgricoleАкоп Андреасян отметил, что в подобный сложный период для Банка приоритетным остается надлежащая организация процесса финансирования микро, малого и среднего бизнеса в Армении. «Благодаря средствам, привлеченным в результате сотрудничества с нашим надежным партнером ЕБРР, представиться возможность с новым размахом содействовать пострадавшим от пандемии микро, малым и средним предприятиям. Особенно в ситуации, когда процесс бесперебойного финансирования МСБ имеет первостепенное значение для стабильности экономики нашей страны», - сказал он.

 

Сообщается, что в период кризиса Covid-19 ЕБРР продолжает оставаться ключевым партнером Армении, и это финансирование является лишь частью мероприяти по содействию борьбе с воздейстием коронавирусной пандемии.

 

Согласно источнику, ЕБРР взял на себя обязательства в 2020-2021гг. оказать содействие 38 странам инвестировав в общей сложности 21 млрд. евро. ЕБРР является ведущим институциональным партнером Армении. На сегодняшний день инвестиционный портфельЕБРР в Армении составляет 1.5 млрд. евро, которые были направлены на осуществление 183 программ, содействующих развитию и переходу частного сектора в стабильную, «зеленую» экономику.

 

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-CreditAgricoleBank по основным балансовым показателям удерживает позиции в TOP-5, в пятерке лидеров по охвату филиальной сети, а по числу региональных филиалов удерживает 3-ю позицию. Общий капитал банка на эту дату составил 68.99 млрд драмов (3 позиция), активы – 434 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 307.6 млрд (4 позиция), общие обязательства – 365 млрд (4 позиция). 2019 год ACBA-CreditAgricoleBank завершил с чистой прибылью в 7.4 млрд драмов (5 позиция), нарастив ее в годовом разрезе на 18,2%. ACBA-CreditAgricoleBank – бессменный лидер на рынке сельхозкредитования – 98.7 млрд драмов или свыше 32% кредитного портфеля банка, а в суммарных агрокредитах банковской системы доля ACBA-CreditAgricole достигает порядка 53%. Корпоративный кредитный портфель банк увеличил за 2019 год на 37%, при росте общих кредитных вложений на 33% и активов на 24,2%. В сфере МСБ банк разместил кредитов в объеме 82.9 млрд драмов или порядка 27% кредитного портфеля банка. (Расчетный курс драма на 31.12.2019г составил 479,70 драмов/$1). В структуре обязательств банка на долю привлеченных от международных финструктур средств приходится порядка 29% или 105.6 млрд драмов (3 позиция).

 

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Акционерами банка по состоянию на 1 апреля 2020г выступают: акционерное общество SJSC "SacamInternational" (член группы CreditAgricole S.A) - 5% и “ACBA Federation” CJSC - 95%.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Следком Армении ведет следствие для выяснения обстоятельств распространения данных о жертвах COVID-2019Следком Армении ведет следствие для выяснения обстоятельств распространения данных о жертвах COVID-2019
Наира Зограбян сравнила Никола Пашиняна с римским императором НерономНаира Зограбян сравнила Никола Пашиняна с римским императором Нероном
Действующий председатель Конституционного суда Армении будет уволенДействующий председатель Конституционного суда Армении будет уволен
Грайр Товмасян и судьи КС несогласны с заявлением министра об их предстоящем отстранении от должностейГрайр Товмасян и судьи КС несогласны с заявлением министра об их предстоящем отстранении от должностей
Грузия отодвинула сроки начала регулярного международного авиасообщенияГрузия отодвинула сроки начала регулярного международного авиасообщения
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
Поиск по дням

2013 , 2014