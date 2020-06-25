Четверг, 25 Июня 2020 15:50

АрмИнфо. Банк ACBA-CreditAgricole подписал кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) на $20 млн., которые будут направлены на финансирование микро-, малого и среднего бизнеса, пострадавшего в условиях COVID-2019.

Как сообщает пресс-служба Банка, финансовые средства будут предоставлены как в драмах, так и долларах. С момента распространения вируса в Армении Банк ACBA-CreditAgricole предоставил МСБ кредитных средств на 49.5 млрд. драмов - более чем 32 тыс. партнерам.

Генеральный исполнительный директор ACBA-CreditAgricoleАкоп Андреасян отметил, что в подобный сложный период для Банка приоритетным остается надлежащая организация процесса финансирования микро, малого и среднего бизнеса в Армении. «Благодаря средствам, привлеченным в результате сотрудничества с нашим надежным партнером ЕБРР, представиться возможность с новым размахом содействовать пострадавшим от пандемии микро, малым и средним предприятиям. Особенно в ситуации, когда процесс бесперебойного финансирования МСБ имеет первостепенное значение для стабильности экономики нашей страны», - сказал он.

Сообщается, что в период кризиса Covid-19 ЕБРР продолжает оставаться ключевым партнером Армении, и это финансирование является лишь частью мероприяти по содействию борьбе с воздейстием коронавирусной пандемии.

Согласно источнику, ЕБРР взял на себя обязательства в 2020-2021гг. оказать содействие 38 странам инвестировав в общей сложности 21 млрд. евро. ЕБРР является ведущим институциональным партнером Армении. На сегодняшний день инвестиционный портфельЕБРР в Армении составляет 1.5 млрд. евро, которые были направлены на осуществление 183 программ, содействующих развитию и переходу частного сектора в стабильную, «зеленую» экономику.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 января 2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, ACBA-CreditAgricoleBank по основным балансовым показателям удерживает позиции в TOP-5, в пятерке лидеров по охвату филиальной сети, а по числу региональных филиалов удерживает 3-ю позицию. Общий капитал банка на эту дату составил 68.99 млрд драмов (3 позиция), активы – 434 млрд (4 позиция), кредитный портфель - 307.6 млрд (4 позиция), общие обязательства – 365 млрд (4 позиция). 2019 год ACBA-CreditAgricoleBank завершил с чистой прибылью в 7.4 млрд драмов (5 позиция), нарастив ее в годовом разрезе на 18,2%. ACBA-CreditAgricoleBank – бессменный лидер на рынке сельхозкредитования – 98.7 млрд драмов или свыше 32% кредитного портфеля банка, а в суммарных агрокредитах банковской системы доля ACBA-CreditAgricole достигает порядка 53%. Корпоративный кредитный портфель банк увеличил за 2019 год на 37%, при росте общих кредитных вложений на 33% и активов на 24,2%. В сфере МСБ банк разместил кредитов в объеме 82.9 млрд драмов или порядка 27% кредитного портфеля банка. (Расчетный курс драма на 31.12.2019г составил 479,70 драмов/$1). В структуре обязательств банка на долю привлеченных от международных финструктур средств приходится порядка 29% или 105.6 млрд драмов (3 позиция).

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Акционерами банка по состоянию на 1 апреля 2020г выступают: акционерное общество SJSC "SacamInternational" (член группы CreditAgricole S.A) - 5% и “ACBA Federation” CJSC - 95%.