Четверг, 25 Июня 2020 15:18

АрмИнфо. Сторона защиты экс­президента РА Роберта Кочаряна приняла решение отозвать свое заявление из Коституционного суда.

Как отметил адвокат Арам Орбелян 25 июня в беседе с журналистами, решение принято с учетом одобренных ранее конституционных изменений, которые, по его словам, являются незаконными. При этом, как было отмечено, с самим составом КС, который согласно утвержденным поправкам, должен быть изменен, никаких проблем нет. Разъясняя решение, Орбелян назвал неприемлемым, что в контексте конституционных поправок со стороны некоторых депутатов стало упоминаться и дело Кочаряна. Исходя из этого, на основе обсуждений с самим экс-президентом, было решено отозвать заявление из КС.

При этом адвокат выразил уверенностьв в том, что дело Кочаряна будет выиграно в суде первой инстанции, и судья Анна Данибекян, на основе консультативных мнений ЕСПЧ и Венецианской комиссии, как минимум прекратит уголовное дело. Что касается вероятности повторного обращения в КС, то здесь Орбелян лаконично заметил, что <это покажет время>.

Напомним, что КС должен был рассмотреть заявление по делу Роберта Кочаряна 7 июля.

Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. Напомним, что КС в 2019 году обратился в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию на основании заявлений суда общей юрисдикции Еревана и самого Роберта Кочаряна, касающихся определений статьи 300.1 УК РА, по которой обвиняется экс-президент. До получения консультативных мнений производство по делу Кочаряна в КС было приостановлено исходя из пункта 5 части 1 статьи 56 закона <О Конституционном суде>.

Согласно заявлению Генпрокуратуры РА, изучение рекомендательного мнения Венецианской комиссии показывает, что вопреки представляемым утверждениям, в нем нет суждений о неопределенности нормы, устанавливающей состав преступления по свержению конституционного строя, установленной статьей 300.1 Уголовного кодекса РА. <Из этого очевидно, что предусмотренная Уголовным кодексом РА формулировка состава преступления по свержению конституционного строя в плане определенности выгодно отличается от формулировок аналогичных составов в других государствах. Позиции Венецианской комиссии подтверждают также жизнеспособность и правоту правовых толкований, заложенных в основу предъявленного второму президенту РА Роберту Кочаряну обвинения>, - отмечает Генпрокуратура. Аналогичного мнения ведомство придерживается и касательно заключения ЕСПЧ, отмечая, что свержение конституционного строя считалось преступлением как по действующему в 2008 году Уголовному кодексу Армении, так и по действующему ныне варианту УК РА. Генпрокуратура отмечает, что консультативное мнение Большой палаты ЕСПЧ обосновало то, что действия следственных структур в отношении экс-президента были и остаются правомерными