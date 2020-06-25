﻿
 Четверг, 25 Июня 2020 15:18
Карина Манукян

Адвокаты Кочаряна отозвали свое заявление из Коституционного суда

Адвокаты Кочаряна отозвали свое заявление из Коституционного суда

АрмИнфо. Сторона защиты экс­президента РА Роберта Кочаряна приняла решение отозвать свое заявление из Коституционного суда.

Как отметил адвокат Арам Орбелян 25 июня в беседе с журналистами, решение принято с учетом одобренных ранее конституционных изменений, которые, по его словам, являются незаконными. При этом, как было отмечено, с самим составом КС, который согласно утвержденным поправкам, должен быть изменен, никаких проблем нет. Разъясняя решение, Орбелян назвал неприемлемым, что в контексте конституционных поправок со стороны некоторых депутатов стало упоминаться и дело Кочаряна. Исходя из этого, на основе обсуждений с самим экс-президентом, было решено отозвать заявление из КС.

При этом адвокат выразил уверенностьв в том, что дело Кочаряна будет выиграно в суде первой инстанции, и судья Анна Данибекян, на основе консультативных мнений ЕСПЧ и Венецианской комиссии, как минимум прекратит уголовное дело. Что касается вероятности повторного обращения в КС, то здесь Орбелян лаконично заметил, что <это покажет время>.

Напомним, что КС должен был рассмотреть заявление по делу Роберта Кочаряна 7 июля.

Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. Напомним, что КС в 2019 году обратился в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию на основании заявлений суда общей юрисдикции Еревана и самого Роберта Кочаряна, касающихся определений статьи 300.1 УК РА, по которой обвиняется экс-президент. До получения консультативных мнений производство по делу Кочаряна в КС было приостановлено исходя из пункта 5 части 1 статьи 56 закона <О Конституционном суде>.

Согласно заявлению Генпрокуратуры РА, изучение рекомендательного мнения Венецианской комиссии показывает, что вопреки представляемым утверждениям, в нем нет суждений о неопределенности нормы, устанавливающей состав преступления по свержению конституционного строя, установленной статьей 300.1 Уголовного кодекса РА. <Из этого очевидно, что предусмотренная Уголовным кодексом РА формулировка состава преступления по свержению конституционного строя в плане определенности выгодно отличается от формулировок аналогичных составов в других государствах. Позиции Венецианской комиссии подтверждают также жизнеспособность и правоту правовых толкований, заложенных в основу предъявленного второму президенту РА Роберту Кочаряну обвинения>, - отмечает Генпрокуратура. Аналогичного мнения ведомство придерживается и касательно заключения ЕСПЧ, отмечая, что свержение конституционного строя считалось преступлением как по действующему в 2008 году Уголовному кодексу Армении, так и по действующему ныне варианту УК РА. Генпрокуратура отмечает, что консультативное мнение Большой палаты ЕСПЧ обосновало то, что действия следственных структур в отношении экс-президента были и остаются правомерными

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Следком Армении ведет следствие для выяснения обстоятельств распространения данных о жертвах COVID-2019Следком Армении ведет следствие для выяснения обстоятельств распространения данных о жертвах COVID-2019
Наира Зограбян сравнила Никола Пашиняна с римским императором НерономНаира Зограбян сравнила Никола Пашиняна с римским императором Нероном
Действующий председатель Конституционного суда Армении будет уволенДействующий председатель Конституционного суда Армении будет уволен
Грайр Товмасян и судьи КС несогласны с заявлением министра об их предстоящем отстранении от должностейГрайр Товмасян и судьи КС несогласны с заявлением министра об их предстоящем отстранении от должностей
Грузия отодвинула сроки начала регулярного международного авиасообщенияГрузия отодвинула сроки начала регулярного международного авиасообщения
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
Поиск по дням

2013 , 2014