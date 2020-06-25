Четверг, 25 Июня 2020 15:11

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Ален Симонян в беседе с журналистами заявил, что его не интересует коалиция <политических трупов>. Так последний окрестил консолидацию партий АРФ <Дашнакцутюн>, <Процветающей Армении> и партии <Родина>.

<Все перечисленные политические силы сегодня являются политическими трупами. Меня беспокоит только моральный аспект данной коалиции. А вообще-то эти политически силы должны опасаться гнева народа, который больше не будет терпеть подобного к себе отношения.

Сейчас эти люди решили консолидироваться. Меня также беспокоит тот факт, что они заполняют оппозиционное поле собой, посредством имеющихся у них средств. Однако, они не дают состояться нормальным оппозиционным силам, которые никоим образом не связаны с прошлой властью. Они больше вредят оппозиционному полю, нежели власти, так как не дают состояться новой оппозиции>,- подчеркнул Симонян.

Отметим, что оппозиционные партии АРФ <Дашнакцутюн>, <Процветающей Армении> и партии <Родина> заявили о своей консолидации. Партии отметили, что была достигнута договоренность создать рабочую группу, которая и разработает консолидированную программу совместных действий и будет координировать всю работу