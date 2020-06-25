Четверг, 25 Июня 2020 15:09

АрмИнфо.24 июня 2020 года состоялась видео конференция медицинских работников Туркменистана и Республики Армения, послужившейхорошей площадкой для всестороннего обмена мнениями по насущным вопросам в сфере здравоохранения в целом и для обсуждения мер по предупреждению опасных инфекционных болезней, в частности, новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе видеовстречиэпидемиологи и вирусологи дружественных стран поделились информацией о проводимых профилактических мероприятиях по COVID-19: в частности туркменские врачи отметив, что в Туркменистане не зафиксировано не единого случая заражения коронавирусной инфекции и сохраняется благоприятная эпидемиологическая ситуация, поинтересовались о ситуации в братской стране. Армянскиеколлеги рассказали о распространённости заболеваемости в стране, о ведении больных и особенностях ведения бессимптомных пациентов с положительным тестом на COVID-19, об особенностях противовирусного и антибактериального лечения, ведения эпидемической цепочки для выявления источника инфекции. Туркменскихмврачрй также интересовали применяемые способы и методики для защиты медицинских работников в лечебных учреждениях, на что армянские медики ответили, что дезинфицирующие средства не менялись, и отметили, что по всей стране, в общественном транспорте, в пунктах общественного питания, повсюду можно найти дезинфицирующие средства местного производства и которым население тоже пользуется массово. Представительница министерства здравоохранения Республики Армения также представила наглядную презентацию по нынешней ситуации распространённости COVID-19, по схемам лечения амбулаторных и стационарных больных в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

В конце видеоконференции туркменские и армянские врачи поблагодарили друг друга за содержательную и информативную видео встречуи сошлись во мнении по консолидации усилий международного сообщества в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции нового типа и преодолении негативных последствий пандемии.