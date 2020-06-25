Четверг, 25 Июня 2020 14:48

АрмИнфо. В связи с распространением пандемии COVID-19 в Армении несколько изменятся условия принятия абитуриентов в высшие учебные заведения страны. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 24 июня в первом чтении внесло поправки в закон "Об образовании".

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна, ныне действующими регулированиями предусмотрено, что

список специальностей и вступительных экзаменов в высших учебных заведениях утверждается правительством до 1 декабря каждого года. При этом, согласно закону, запрещено вносить изменения и дополнения в уже утвержденный список. Однако, в связи с объявленным в Республике Армения режимом чрезвычайного положения возникает необходимость изменить порядок приема в высшие учебные заведения. Прием в вузы по новой процедуре, утвержденной Правительством, будет осуществляться на основе результатов одного вступительного экзамена, онлайн-приема заявок, новой версии заполнения заявлений. В зависимости от специфики специальности, экзамен, необходимый для сдачи, был выбран вместо предыдущих 3 экзаменов. В соответствии с новыми условиями приема, возникла также необходимость в изменении перечня уже установленных специальностей и вступительных экзаменов. Законопроект позволит правительству вносить изменения и дополнения в список специальностей и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в современных условиях.

Ранее Центр оценки и тестирования обнародовал даты проведения единых экзаменов в Армении в 2020 году. Вступительные экзамены будут

проводиться в экзаменационных центрах с обеспечением беспрецедентных условий безопасности с учетом всех норм, установленных решением коменданта на период ЧП из-за коронавируса. Заявки на поступление в вузы Армении посредством специального сайта dimord.am подали свыше 4,4 тыс. абитуриентов.