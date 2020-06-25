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 Четверг, 25 Июня 2020 14:46
Ани Мшецян

Геворк Горгисян: ПА в скором времени присоединится к коллегам от ППА я вопросе обращения в Конституционный суд

Геворк Горгисян: ПА в скором времени присоединится к коллегам от ППА я вопросе обращения в Конституционный суд

АрмИнфо.Скоро к 25-ти подписям депутатов от партии <Процветающая Армения> прибавятся подписи депутатов от фракции <Просвещенная Армения> после чего наше заявление войдет в обращение в Конституционном суде. Об этом на своей странице в соцсети Facebook отметил депутат от фракции ПА Геворк Горгисян.

Отметим, что подобным образом Горгисян отреагировал на запись независимого депутата Тиграна Уриханяна, который заявил, что в парламенте Армении почти нет оппозиции>, поскольку ПА не сделала ничего, чтобы помешать политическому большинству нарушить Конституцию РА.

<Странно, что обо всем этом говорит депутат, который несколько раз вступал и выходил из состава фракции ППА. Однако, под нашим заявлением, которое мы направим в КС, нет подписи данного депутата. И по сей день он так и не высказал своей четкой позиции по данному вопросу. Учитывая его привычку открывать партию перед выборами, а затем  участвовать в выборах с более крупной партией, мы можем предположить, что этот господин по-прежнему дискредитирует оппозиционных коллег из Национального собрания, прокладывая путь к новым покупателям его услуг >, - написал Горгисян.

Отметим, что 24 июня в ходе пресс-конференции фракция "Просвещенная

Армения" заявила, что присоединяться к инициативе своих коллег из

"Процветающей Армении" с целью сбора подписей для обращения в Конституционный суд для признания неконституционности принятого закона "О Конституционном суде", после того, как КС примет решение по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Напомним, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона.  Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС.  Президент Армении сегодня утром уже подписал закон.

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