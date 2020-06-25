Четверг, 25 Июня 2020 14:21

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 25 февраля во втором и окончательном чтении внесло поправки в Cудебном кодексе и в закон <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности>.

Представляя поправки, заместитель министра юстиции РА Србуи Галян отметила, что они являются логическим продолжением реформы системы конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение. Она проинформировала, что поправками устанавливается, что Высший судебный совет может избрать из числа специализирующихся на уголовных и гражданских делах судей первой инстанции тех, кто будет наряду с входящими в их специализацию делами заниматься также вопросами конфискации незаконного имущества. Данная поправка - временное решение, поскольку антикоррупционной стратегией предусмотрено создание к концу 2021 года специализированных судов, которые будут заниматься делами о коррупции и о конфискации незаконного имущества, отмечала заместитель министра. До создания специализированных судов, этими делами будут заниматься специализирующиеся на этих делах судьи, заявила Галян. Пакетом поправок также предложено установить ставки по зарплатам заместителя руководителя управления по вопросам о конфискации незаконного имущества и старшим прокурорам того же управления, которые составят соответственно 9,50 и 9,25

Необходимость спешного принятия поправок Србуи Галян объяснила тем, что уже через 1-1,5 месяца прокуроры по делам о незаконном имуществе должны приступить к работе.