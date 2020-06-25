Четверг, 25 Июня 2020 14:10

АрмИнфо.Минздрав РА разрабатывает законодательный пакет для централизованного управления системой здравоохранения в условиях чрезвычайного положения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно ожидаемым законодательным изменениям, в период чрезвычайного положения Правительству будет дано полномочие передать управление всеми медицинскими центрами республики Армения Министерству здравоохранения, независимо от формы собственности и подчиненности медучреждений.

Согласно поправке, Минздрав сможет при необходимости осуществлять управление всеми лицензированными медицинскими учреждениями, будет иметь право назначать временных директоров, которые будут непосредственно подчиняться министерству и выполнять указания министра, чтобы обеспечить полный объем медицинских услуг, необходимых во время чрезвычайного положения.

Подобное регулирование предусмотрено также статьей 11 закона о правовом режиме военного положения, которой установлено, что управление всеми медицинскими центрами (независимо от формы собственности) переходит в Министерство здравоохранения:

Законодательный пакет на следующей неделе планируется представить в Национальное собрание.

Напомним, что в Армении из-за эпидемиологической ситуации режим ЧП был введен 16 марта, после чего он неоднократно продлевался. Правительственным решением от 12 июня, он был продлен до 13 июля текущего года