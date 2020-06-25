Четверг, 25 Июня 2020 14:05

АрмИнфо. Во время предвыборной агитации я не раз отмечал, что мы намерены вложить около 1,5- 2 млрд в сферу обороны Армении. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<И эти деньги должны сложиться из коррумпированных средств, растащенных различными личностями. Эти люди очень любят деньги и не за что не хотят от них отказаться. Недавно был принят закон о конфискации незаконно нажитого имущества, и он скоро начнет действовать. Однако, данные лица пытаются вовлечь нас в какой-то непонятный диалог. Так, например, мы говорим, что семья Сержа Саргсяна через компанию <Спайка> занималась контрабандой. Вам принадлежат гостиницы <DoubleTree by Hilton> а также <Opera suite hotel>. Вы забрали у собственников телеканалы "Армения", "Шант" и др. >,- подчеркнул премьер.

По словам Пашиняна, даже результатами соцопросов в стране руководил Серж Саргсян. Глава кабмина заявил, что даже есть случаи, когда, якобы, в избирательных участях задерживали нарушителя, а на самом деле эта была умелая постановка руководства. "Когда подобные процессы происходили и все направлялись в избирательный участок, во других избирательных участях осуществлялись нарушения",- заявил он.

Премьер заявил, что сейчас его семью пытаются обвинять в контрабанде и коррупции. "Они пытаются, путем принадлежащих им СМИ, слепить из меня образ Сержа Саргсяна. Но подобная попытка не получится. Есть такая хорошая поговорка из российского фильма: "Ты думаешь в деньгах сила? Нет, в правде сила". А правда на нашей стороне", - подчеркнул Пашинян.

Премьер заметил, что он продолжит свой путь. "Да, к сожалению, у нас в 2020 году появилась большая проблема - коронавирус. Но когда мы преодолеем его, то ситуация в стране станет гораздо лучше, чем была. Носите маски, спасайте жизни. Каждый из нас может потратить хотя бы 10 минут каждый день на преодоление пандемии коронавируса. И тогда мы преодолеем этот вызов", - заключил Пашинян.