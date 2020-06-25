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 Четверг, 25 Июня 2020 13:56
Марианна Мкртчян

Граждане Армении будут в числе невъездных в Грузию после 1 июля

Граждане Армении будут в числе невъездных в Грузию после 1 июля

АрмИнфо. Грузия откроет границы для иностранных туристов с 1 июля, но планируется принимать их только из стран с низким уровнем распространения коронавируса, передает Новости-Грузия.

Согласно источнику, в ближайшие дни власти Грузии должны представить список "зеленых стран", то есть безопасных с эпидемиологической точки зрения. Как ожидается, въезд разрешат путешественникам из Германии, Чехии, Австрии, стран Балтии. При этом отмечается, что судя по всему, Россия, Турция, Армения и еще несколько стран, из которых Грузия принимает больше всего туристов, в этот список не попадут.

"Многие страны, который были для нас определенным источником туристов, находятся в довольно сложной эпидемиологической ситуации. На каждого приезжающего оттуда туриста приходится риск, и мы не допустим этих рисков", - заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

Заместитель министра здравоохранения отметила, что еще недавно Грузия вела переговоры о возобновлении туристических поездок с Израилем, однако эпидемситуация там ухудшилась, и "в некоторой степени они сами пересмотрели это решение".

Габуния добавила, что аналогичную стратегию выбрали власти Евросоюза. Как известно, ЕС рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию для граждан ряда стран в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

"Мы не позволим вирусу проникнуть в страну. Если мы открываем двери для стран высокого риска, конечно же, здесь не нужны дополнительные обсуждения и анализ - этот риск в стране появится. Таким образом, первый критерий, который обсуждают и обдумывают все страны - это открытие границ для т.н. зеленых стран, где эпидемия хорошо контролируется", - сказала замглавы Минздрава.

Она добавила, что "определенным механизмом защиты при въезде" могут считаться отрицательные результаты тестов на коронавирус, проведенные методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) "в надежной лаборатории" не позднее чем за 72 часов до поездки.  Тем не менее, власти Грузии не собираются полагаться только на такие сертификаты.

"Скорее всего этот механизм будет использоваться в соответствующих группах. Однако он не может быть для массового охвата, если мы представим, что начнется активный приток из стран высокого риска. Поэтому мы очень осторожно подходим к этому вопросу.  Посмотрим, как сложится эпидемиологическая ситуация", - заявила Габуния.

Отметим, что в Армении по положение на утро 25 июня общее число инфицировнных коронавирусом достигло 22488 человек (771 за последние сутки). Фактически сейчас лечатся 10625 лиц (за день их число увеличилось на 221). Выздоровели 11335 человек (538 за последние сутки), скончались 397 пациентов (11 за последние сутки). 

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