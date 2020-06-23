﻿
 Вторник, 23 Июня 2020 11:36
Марианна Мкртчян

Посол Армении: Позиция Азербайджана по Карабаху контрпродуктивна и наносит ущерб международным усилиям по установлению мира в регионе

Посол Армении: Позиция Азербайджана по Карабаху контрпродуктивна и наносит ущерб международным усилиям по установлению мира в регионе

АрмИнфо. В этом году Армения и США отмечают 100-летие установления дипотношений. Об этом говорится в письме посла РА в США Варужана Нерсисяна членам американского Конгресса.

При этом дипломат добавил, что вековая дружба между двумя странами продолжает укрепляться и развиваться, на основе общей истории, демократических ценностей и глобального видения мирного будущего в нашем регионе и мире.

Нерсесян добавил, что после Бархатной революции в Армении армяно-американские двусторонние связи поднялись до уровня стратегического диалога, включающего активизацию сотрудничества по широкому спектру региональных, торговых, энергетических, технологических, обороно-гуманитарных вопросов.

"Нас особенно вдохновляет конструктивное взаимодействие Конгресса США с Национальным собранием Республики Армения. Примечательно также недавнее присоединение Армении к возглавляемому США Международному альянсу религиозных свобод - коалиции стран, занимающихся пропагандой свободы вероисповедания и терпимости во всем мире.

США стали одной из первых стран, высказавшихся в поддержку стремлений народа Нагорного Карабаха к самоопределению и мирному и справедливому урегулированию конфликта еще в ноябре 1989 года резолюцией 178 Сената. Эта Резолюция призвала советские власти "... вступать в конструктивные дискуссии с избранными представителями народа Нагорного Карабаха относительно их требований воссоединения с армянской родиной"", - отмечается в письме посла.

При этом Нерсесян подчеркнул, что самоопределение народа Нагорного Карабаха остается основой мирного процесса. Армянский дипломат в этом ключе напомнил, что Сопредседатели Минской группы ОБСЕ признали равные права и самоопределение в качестве одного из ключевых принципов урегулирования конфликта и более подробно остановились на реализации этих прав в своих Основных принципах разрешения конфликтов.

"Их предложение четко устанавливает путь к реализации самоопределения, что влечет за собой юридически обязательное выражение воли без каких-либо ограничений, когда речь идет о будущем статусе и выборе людей. Азербайджан, который сегодня позиционирует в качестве гаранта этих  Основных принципов, фактически является стороной, которая отклонила соглашение об этих принципах на Казанском саммите 2011 года.

Азербайджан отвергает право на самоопределение в толковании сопредседателей Минской группы ОБСЕ и пытается оправдать этот отказ очень вводящей в заблуждение формулировкой готовности принять, ??но с сильными и глубокими оговорками".

Азербайджан не просто отвергает право на самоопределение, но отказывается разговаривать с избранными представителями Нагорного Карабаха, чья роль в урегулировании конфликта была признана ОБСЕ в учредительных документах Минского процесса, а также Сенатом США. Позиция Азербайджана контрпродуктивна и наносит ущерб международным усилиям по установлению мира в этом регионе.

На протяжении более четверти века с момента окончания войны Нагорный Карабах является ключевым игроком в поддержании режима прекращения огня с Азербайджаном, без каких-либо международных миротворцев. Поэтому она заслужила право занять свое место за столом переговоров и помочь преобразовать прекращение огня в прочный мир.  Отрицание его роли в мирном процессе задержит мир и продлит неопределенность", - отметил он, напомнив о том, что в Арцахе сформированы демократические институты, позволяющие обеспечить в том числе свободные и прозрачные электоральные процессы, меж тем, как в Азербайджане власть клановая, бросающая вызов демократическому выбору и увековечивает самодержавие", - подытожил посол Армении в США. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МИД Туркменистана заявил о контрпродуктивном характере действий американской дипмиссии в АшхабадеМИД Туркменистана заявил о контрпродуктивном характере действий американской дипмиссии в Ашхабаде
Феликс Тохян: Менять Конституцию за один день - ненормальный процессФеликс Тохян: Менять Конституцию за один день - ненормальный процесс
Манвел Саркисян: О том, что так нельзя судить, должны узнать всеМанвел Саркисян: О том, что так нельзя судить, должны узнать все
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 24 июня
СК СК "Наири Иншуранс" призывает СМИ воздержаться от распространения непроверенных сведений и не вводить общественность в заблуждение
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Армения 2023: требуются политикиАрмения 2023: требуются политики
Читать больше
Комментируемые
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Гамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из АрменииГамкрелидзе: Грузия не сможет открыть границу для туристов из Армении
GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранениюGeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению
Президент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелюПрезидент Арцаха: Заявление Алиева неподобающее политическому деятелю
Торосян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и ГрузииТоросян объяснил большую разницу между числом случаев коронавируса в Армении и Грузии
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" рассказала, кто может воспользоваться запланированным на 23 мая рейсом Ереван-Воронеж-Ереван
В Армении выявлен 351 новый случай коронавирусаВ Армении выявлен 351 новый случай коронавируса
Поиск по дням

2013 , 2014