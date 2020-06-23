Вторник, 23 Июня 2020 11:36

АрмИнфо. В этом году Армения и США отмечают 100-летие установления дипотношений. Об этом говорится в письме посла РА в США Варужана Нерсисяна членам американского Конгресса.

При этом дипломат добавил, что вековая дружба между двумя странами продолжает укрепляться и развиваться, на основе общей истории, демократических ценностей и глобального видения мирного будущего в нашем регионе и мире.

Нерсесян добавил, что после Бархатной революции в Армении армяно-американские двусторонние связи поднялись до уровня стратегического диалога, включающего активизацию сотрудничества по широкому спектру региональных, торговых, энергетических, технологических, обороно-гуманитарных вопросов.

"Нас особенно вдохновляет конструктивное взаимодействие Конгресса США с Национальным собранием Республики Армения. Примечательно также недавнее присоединение Армении к возглавляемому США Международному альянсу религиозных свобод - коалиции стран, занимающихся пропагандой свободы вероисповедания и терпимости во всем мире.

США стали одной из первых стран, высказавшихся в поддержку стремлений народа Нагорного Карабаха к самоопределению и мирному и справедливому урегулированию конфликта еще в ноябре 1989 года резолюцией 178 Сената. Эта Резолюция призвала советские власти "... вступать в конструктивные дискуссии с избранными представителями народа Нагорного Карабаха относительно их требований воссоединения с армянской родиной"", - отмечается в письме посла.

При этом Нерсесян подчеркнул, что самоопределение народа Нагорного Карабаха остается основой мирного процесса. Армянский дипломат в этом ключе напомнил, что Сопредседатели Минской группы ОБСЕ признали равные права и самоопределение в качестве одного из ключевых принципов урегулирования конфликта и более подробно остановились на реализации этих прав в своих Основных принципах разрешения конфликтов.

"Их предложение четко устанавливает путь к реализации самоопределения, что влечет за собой юридически обязательное выражение воли без каких-либо ограничений, когда речь идет о будущем статусе и выборе людей. Азербайджан, который сегодня позиционирует в качестве гаранта этих Основных принципов, фактически является стороной, которая отклонила соглашение об этих принципах на Казанском саммите 2011 года.

Азербайджан отвергает право на самоопределение в толковании сопредседателей Минской группы ОБСЕ и пытается оправдать этот отказ очень вводящей в заблуждение формулировкой готовности принять, ??но с сильными и глубокими оговорками".

Азербайджан не просто отвергает право на самоопределение, но отказывается разговаривать с избранными представителями Нагорного Карабаха, чья роль в урегулировании конфликта была признана ОБСЕ в учредительных документах Минского процесса, а также Сенатом США. Позиция Азербайджана контрпродуктивна и наносит ущерб международным усилиям по установлению мира в этом регионе.

На протяжении более четверти века с момента окончания войны Нагорный Карабах является ключевым игроком в поддержании режима прекращения огня с Азербайджаном, без каких-либо международных миротворцев. Поэтому она заслужила право занять свое место за столом переговоров и помочь преобразовать прекращение огня в прочный мир. Отрицание его роли в мирном процессе задержит мир и продлит неопределенность", - отметил он, напомнив о том, что в Арцахе сформированы демократические институты, позволяющие обеспечить в том числе свободные и прозрачные электоральные процессы, меж тем, как в Азербайджане власть клановая, бросающая вызов демократическому выбору и увековечивает самодержавие", - подытожил посол Армении в США.