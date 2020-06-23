Вторник, 23 Июня 2020 11:27

АрмИнфо. Исполнительный орган Республиканской партии Армении и Верховный орган АРФ <Дашнакцутюн> выступили с заявлениями, в которых обвинили власти Армении в узурпации судебной власти.

Так, в заявлении РПА, поступившем в АрмИнфо, в частности, говорится: "Анализируя события нового этапа захвата власти в Армении, начавшегося в апреле 2018 года и подчеркивая, что демократия невозможна без уважения и соблюдения принципа верховенства закона (Как люди ограничивают свое правительство Конституцией, так и любая государственная власть ограничивается Конституцией), констатируем, что грубое пренебрежение и нарушение высшего закона страны является не только отступлением от ценностей верховенства закона, но и опасным путем к анархии.

Подтверждая утверждение Венецианской комиссии о том, что Конституционные суды являются хранителями конституционного порядка, а неизменность судей Конституционного суда призвана стать оплотом политического большинства дня для судей Конституционного суда, считаем недопустимым, что любое новое правительство сможет сменить действующего судью", - отмечается в заявлении РПА.

При этом в Исполнительном органе РПА напомнили, что срок полномочий судьи, и тем более уменьшение срока его полномочий обратной силой, напрямую связано и оказывает воздействие на принцип независимости судьи.

"Утверждаем, что предложенная модель конституционных изменений не только позволит сформировать Конституционный суд одной политической силой, но также будет политизировать Конституционный суд на многие годы вперед. Более того, считаем, что терпимость к посягательству на независимость Конституционного Суда ставит под угрозу и поставит под угрозу независимость всей судебной системы. Напомним, что прекращение полномочий судей Конституционного суда, которые были в должности в течение 12 лет, немедленно и без переходных механизмов противоречит подходам как Венецианской комиссии, так и Европейского суда по правам человека", - подчеркнули в РПА, отметив, что отказ от отправки законопроекта на рассмотрения в КС после его принятие в первом чтении

- грубое попирание Конституции, делающее весь этот процесс незаконным, так же как отказ на оправку уже окончательно принятого документа на подпись президенту является посягательством на полномочия президента Республики и направлено на чрезмерную централизацию власти в руках правящего политического большинства.

"То, что произошло в Армении - является присвоением власти, поскольку большинство Национального Собрания в порядке, не предусмотренном Конституцией, овладевает полномочиями Конституционного Суда и президента страны. Вся криминальная и политическая ответственность за это возмутительное посягательство на государственность лежит на самом Николе Пашиняне, и тех депутатах, который проголосовал за представленный пакет. Этим шагом власти Армении нарушили международные обязательства, взятые на себя страной, и нанесли еще один ущерб репутации Армении. 4Процесс разрушения государства неизбежно приведет к непоправимым потерям, единственный способ избежать их - отстранить Никола Пашиняна от власти", - подытожили в РПА.

Меж тем, в заявлении АРФ "Дашнакцутюн", подчеркивает: "Поспешное и безответственное представление, обсуждение и принятие конституционных изменений в Национальном собрании свидетельствуют о том, что: политическая власть последовательно игнорирует Основной закон страны и, исходя из личных и политических интересов, осуществляет желание иметь карманный суд, пользуясь чрезвычайным положением, объявленным под предлогом преодоления охватившего страну коронавируса, политическая власть неприкрыто выносит решение о захвате одной из трех уравновешивающих друг друга ветвей Конституции - имеющего ключевую роль в судебной системе Конституционного суда, что, очевидно, содержит элементы особо тяжкого преступления.

Антиконституционные решения, принятые Национальным собранием по конституционным изменениям, необходимо сделать предметом обсуждения в Конституционном суде.

В этом плане приветствуем позицию и инициативу парламентской фракции "Процветающая Армения", призываем парламентскую фракцию "Светлая Армения" присоединиться к этой инициативе.

Обращаемся к президенту республики, как к главе государства, для выражения четкой позиции относительно указанного антиконституционного процесса и необходимых действий".

Следует отметить, до бархатной революции РПА м АРФД находились в коалиции.

Как уже сообщало АрмИнфо, Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении приняло проект поправок в Конституцию Армении. "За" принятие законопроекта проголосовало 89 депутатов, против-0.

Следует заметить, что в заседании, в повестке которого был один вопрос - внесение изменений в статью 213 Конституции Армении, не принимали участие оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые бойкотировали его.

Согласно предлагаемым поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС.

Сегодня также стало известно, что законодательные поправки получат законную силу после их одобрения в ходе голосования во втором чтении и не будут представлены на подпись президенту, как это полагается.

"Изменения в закон <О регламенте Национального Собрания>, в закон <О <Конституционном Суде> и в Судебный кодекс не лягут на стол президента Армении Армена Саркисяна для подписи", - сообщил ранее в стенах законодательного органа на заседании постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам соавтор законодательной инициативы, депутат от правящего блока <Мой шаг> Ваагн Овакимян.

Отметим, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение проголосовали 88 депутатов, против - 15. Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить. В результате, депутаты решили внести изменения в Конституцию самостоятельно.

Заметим также, что ППА уже заявило о начале сбора подписей для направления законопроекта в КС для его проверки на конституционность.