Вторник, 23 Июня 2020 11:21

АрмИнфо. По данным на 11:00 22 июня, в Армении выявлено 418 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 1013 пациентов, что является рекордным показателем с начала эпидемии.

В общей сложности, в республике было подтверждено 21006 случаев коронавируса, выздоровели 10144 человека, скончались 372. За последние сутки болезнь унесла жизни 12-и человек в возрасте от 53-х до 89-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 9 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 126.

На данный момент фактическое лечение получают 10364 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 98117 тестов на коронавирус.