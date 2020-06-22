Понедельник, 22 Июня 2020 23:11

АрмИнфо.22 июня – в День памяти и скорби – Российский центр науки и культуры в Ереване провел онлайн-презентацию книги «Сталинградцы победили» на своем канале в YouTube. Автор книги – Сурен Гарегинович Мирзоян – фронтовик, прошёл всю Великую Отечественную войну, принимал участие в Сталинградской битве в составе 62-ой Армии под командованием маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.

В мирное время он продолжил службу Отечеству – вёл военно-патриотическую работу среди населения, студентов и школьников, 60 лет работал в архивах, музеях, библиотеках в разных городах и республиках, вел поисковую работу по материалам, бывал на местах прошедших боев, написал несколько книг о Великой Отечественной войне и множество статей. Около 1300 его книг было разослано по учебным учреждениям и более чем 7000 книг передано лично для использования с целью военно-патриотического воспитания.

В презентации приняли участие: директор РЦНК в Ереване Сергей Рыбинский, дочь автора книги Аида Мирзоян, автор предисловия и составитель сборника Светлана Минасян, пресс-секретарь РЦНК и редактор книги Елена Шуваева-Петросян.

Сергей Рыбинский выразил слова благодарности родственникам и друзьям Сурена Гарегиновича Мирзояна, которые поделились памятью о ветеране перед широкой общественностью. «Мы, потомки тех великих людей, которые завоевали для нас победу, должны использовать любую возможность, чтобы вспомнить об их подвиге», – отметил он.

Дочь ветерана Великой Отечественной войны Аида Мирзоян рассказала о том, что сподвигло отца обратиться к исследовательской работе и взяться за перо. «Тема войны не давала покоя, он все время вспоминал, – поделилась она. – Важным моментом стала встреча с маршалом Чуйковым, который приехал в Армению». Когда-то, 19 сентября 1942 года, в самые тяжелые и критические дни Сталинграда, на Мамаевом кургане 19-летний секретарь комсорга роты 33-ей гвардейской стрелковой дивизии 62-ой армии Сурен Мирзоян лично докладывал о боевых действиях своей дивизии командующему, прославленному генералу В. И. Чуйкову.

«Этот день был знаменателен для меня ещё и тем, что при защите Мамаева кургана, во время непрерывных боев, я вступил в ряды коммунистической партии, стал гвардии старшим сержантом и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР И. В. Сталина», – вспоминает в своих мемуарах Мирзоян.

Знаменательная встреча с Чуйковым состоялась в 60-х годах на ереванском железнодорожном вокзале. У маршала было всего лишь 30 минут, но он вспомнил юного комсорга Мирзояна. После этого Сурен Гарегинович… начал писать, работать над источниками и свидетельствами о Великой Отечественной войне, которые нашли отражение в книгах, очерках и статьях. Он собрал огромное количество материалов о Сталинградской битве. Первая книга вышла в 1969 году под названием «Сталинградское зарево». А в возрасте 72 лет С. Г. Мирзоян защитил кандидатскую диссертацию по теме «Участие армянского народа в Сталинградской битве».

Автор предисловия к книге и друг Сурена Гарегиновича Мизояна Светлана Минасян отметила, что книга «Сталинградцы победили» – это итог многолетнего поиска, это обдуманные и пережитые мысли о Сталинградской битве, о живых и погибших однополчанах, гвардейцах в Великой войне XX века, воспоминания прославленных полководцев и рядовых солдат, сражавшихся на берегах великой русской реки Волги. «Книга под названием «Сталинградцы победили» представляет большой общественно-политический интерес в мировом масштабе и, конечно, исторический, особенно в год 75-летия Великой Победы над фашистскими войсками, – сказала она. – Особое внимание заслуживает раздел «Первые решающие 20 дней за оборону Сталинграда», «Сталинградцы – творцы Победы», где в архивных документах и воспоминаниях автора живо отображены военные действия тех времен с описанием каждого участника и их подвиги в обороне Сталинграда. События этих дней раскрываются динамично и последовательно, сопровождая личными примерами гвардейцев. Открываются новые неизвестные страницы Сталинградского сражения. Исторические документальные факты подтверждают и поражают своими масштабами в превосходстве сил противника, и тут же параллельно демонстрируются отвага, мужество и бесстрашие гвардейцев, проявленные в боях».

«Мой город-герой Сталинград – моя историческая гордость и богатство», – говорил Сурен Гарегинович, который в 90-х годах переехал в Волгоград, поняв, что именно там он сможет быть более полезным в научной и патриотической работе.