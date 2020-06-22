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 Понедельник, 22 Июня 2020 21:54
Марианна Мкртчян

"Процветающая Армения" инициирует сбор подписей, для отправки проект поправок в главный закон страны в Конституционный суд

"Процветающая Армения" инициирует сбор подписей, для отправки проект поправок в главный закон страны в Конституционный суд

АрмИнфо.Парламентская фракциями "Процветающая Армения" инициирует сбор подписей, для отправки в Конституционный суд  проект поправок в Конституцию Армении, для его проверки на конституционность.  Об этом говорится в сообщении партии, поступившем в АрмИнфо.

В сообщении отмечается, что сегодня правящая фракция <Мой шаг> Национального Собрания РА приняла проект поправок к Конституции РА, который явно противоречит статье 169 Конституции РА, а также статье 86 Правил и процедуры НС РА, в которой прямо говорится, что после первого чтения проект должен быть направлен в Конституционный суд для проверки его соответствия главному закону страны.

"Парламентская фракция "Процветающей Армении", используя полномочия, определенные в пункте 2 статьи 169 Конституции РА, инициирует сбор одной пятой подписи депутатов НС для обращения в Конституционный суд на предмет конституционности решения, принятого сегодня парламентом. Мы призываем наших коллег из "Просвященной Армении" присоединиться к этой инициативе для защиты правовой безопасности в нашей стране и предотвращения нарушения конституционного порядка", - говорится в заявлении ППА.

Как уже сообщало АрмИнфо, Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении приняло проект поправок в Конституцию Армении. "За" принятие законопроекта проголосовало 89 депутатов, против-0.

Следует заметить, что в заседании, в повестке которого был один вопрос - внесение изменений в статью 213 Конституции Армении, не принимали участие оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые бойкотировали его.

Согласно предлагаемым поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС.

Сегодня также стало известно, что законодательные поправки получат законную силу после их одобрения в ходе голосования во втором чтении и не будут представлены на подпись президенту, как это полагается.

"Изменения в закон <О регламенте Национального Собрания>, в закон <О <Конституционном Суде> и в Судебный кодекс не лягут на стол президента Армении Армена Саркисяна для подписи", - сообщил ранее в стенах законодательного органа на заседании постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам соавтор законодательной инициативы, депутат от правящего блока <Мой шаг> Ваагн Овакимян.

Отметим, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение проголосовали 88 депутатов, против - 15.  Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить. В результате, депутаты решили внести изменения в Конституцию самостоятельно. 

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