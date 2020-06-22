Понедельник, 22 Июня 2020 20:26

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении приняло проект поправок в Конституцию Армении. "За" принятие законопроекта проголосовало 89 депутатов, против-0.

Следует заметить, что в заседании, в повестке которого был один вопрос - внесение изменений в статью 213 Конституции Армении, не принимали участие оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", которые бойкотировали его.

Согласно предлагаемым поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС.

Сегодня также стало известно, что законодательные поправки получат законную силу после их одобрения в ходе голосования во втором чтении и не будут представлены на подпись президенту, как это полагается.

"Изменения в закон <О регламенте Национального Собрания>, в закон <О <Конституционном Суде> и в Судебный кодекс не лягут на стол президента Армении Армена Саркисяна для подписи", - сообщил ранее в стенах законодательного органа на заседании постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам соавтор законодательной инициативы, депутат от правящего блока <Мой шаг> Ваагн Овакимян.

Стоит также заметить, что сегодня Генеральный секретарь Совета Мария Пейчинович- Бурич выступила с заявлением, в котором отметила, что Мнение Венецианской комиссии, принятое 19 июня и обнародованное сегодня, позволяет решить проблемы, которые были в центре конституционного кризиса между Национальным собранием Армении и Конституционным судом. Генсек СЕ добавила, что Венецианская комиссия признала законность выполнения положений Конституции 2015 года, касающихся состава Конституционного суда. Пейчинович-Бурич также констатировала, что для того, чтобы согласовать эту цель с необходимостью сохранить судейский статус и независимость, Венецианская комиссия рекомендовала ввести новый переходный период, продолжительность которого должна быть определена властями Армении.

В сообщении также отмечается, что Венецианская комиссия выразила сожаление по поводу того, что поправки, которые не предусматривают такой переходный период, были внесены в Национальное собрание сегодня, в день принятия Мнения.

"Я призываю все органы власти руководствоваться рекомендациями Венецианской комиссии по преодолению конституционного кризиса путем беспрепятственного выполнения соответствующих положений Конституции 2015 года и в соответствии со стандартами Совета Европы", - заключила Генеральный секретарь СЕ.

Отметим, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение проголосовали 88 депутатов, против - 15. Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отложить. В результате, депутаты решили внести изменения в Конституцию самостоятельно.