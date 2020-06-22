Понедельник, 22 Июня 2020 20:23

АрмИнфо.В ходе 43-й сессии Совета ООН по правам человека консенсусом была принята инициированная Арменией резолюция "Предотвращение геноцида". Об этом на своей странице в Твиттер сообщил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Выразив благодарность всем соавторам резолюции, армянский министр отметил, что Армения продолжит продвигать этот важный вопрос в международной повестке.

Меж тем, согласно МИД РА, Постоянный представитель Армении в ООН Андраник Оганесян во время принятия проекта резолюции

"Предотвращение геноцида" на 43-й сессии Совета ООН по правам человека, отметил, что для него большая честь представить проект резолюции L. 26 год под названием ?? Предотвращение геноцида ", который пользуется широким спонсорством от всех пяти региональных групп.

При этом он добавил, что предыдущие резолюции по этому вопросу всегда принимались консенсуальной поддержкой этого августовского совета и его предшественника почти два десятилетия.

"Проект резолюции является проявлением неизменной и твердой приверженности Армении международным усилиям по предупреждению геноцида. Это призыв не допустить ухудшения прав человека до такого вопиющего преступления, как геноцид. Это актуально и срочно, поскольку мы все наблюдаем грубые нарушения прав человека в разных частях мира.

Сегодня недостаточно просто сказать "Никогда больше!" Если произношение этого девиза должно было иметь какое-либо действие, или того, которого мы хотели, не должно было быть больше случаев преступления геноцида, зарегистрированного в любой точке мира.

Неслучайно Конвенция о геноциде стала первым договором по правам человека, принятым Генеральной Ассамблеей. Этот факт наконец-то будет должным образом отмечен Советом. Мы рады, что новый проект повышает актуальную роль механизма СПЧ и ООН в целом.

Совет признает, что геноциду обычно предшествуют или сопровождаются широко распространенными нарушениями прав человека, структурами дискриминации, заявлениями общественных деятелей, которые выражают поддержку утверждения превосходства группы. Он призывает принять меры, необходимые для предотвращения уничтожения исторических памятников, памятных мест, в том числе в местах совершения преступлений и зверств. В проекте также рассматриваются гендерные аспекты геноцида, он признает вклад гражданского общества и придает большое значение роли памяти, мемориализации и просвещения в предупреждении геноцида.

В резолюции выражается обеспокоенность тем, что оправдание, предвзятые счета или отрицание геноцида могут привести к увеличению риска повторения насилия. В проекте резолюции содержится просьба к Верховному комиссару организовать межсессионное совещание по вопросу укрепления потенциала для предотвращения геноцида. Совет также пригласит специального советника ГГ по предупреждению геноцида к интерактивному диалогу.

Армения ценит международный консенсус в отношении необходимости мобилизовать наши усилия для предотвращения зла геноцида. Мы считаем, что согласие на принятие этой резолюции стало бы единственным правильным сигналом, который мы можем послать в более широкий мир сегодня. Мы хотели бы выразить глубокую благодарность всем спонсорам. Мы чувствуем себя должными перед всеми государствами-членами, особенно за их конструктивный вклад в этот процесс", - заключил Оганесян.