Понедельник, 22 Июня 2020 18:52

АрмИнфо. По положению на 22 июня в Армении 627 пациентов инфицированных коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом 22 июня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

При этом он проинформировал, что 504 человека находится в тяжелом состоянии, 123 в крайне тяжелом, а 44 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

По словам министра, сегодня картина инфицированных в стране достаточно стабильная, и в ежедневном разрезе фиксируется от 500 до 600 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Можно сказать, что еще большего осложнения ситуации с пандемией удалось избежать. Это произошло благодаря тому, что граждане прислушались к нашему призыву и стали больше носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию", - сказал Торосян, при этом указав на важность обеспечение сокращения числа новых инфицированных вирусом в ежедневном разрезе.

В тоже время Торосян сообщил о преодолении кризиса с нехваткой мест в больницах, констатировав, что со вчерашнего дня в республике нет пациентов, нуждающихся в госпитализации и ожидающих очереди у себя дома. Торосян проинформировал о продолжении мер по расширению коечного фонда, в заключение вновь призвав граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.

По данным на 11:00 часов 22 июня, в Армении выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 129 пациентов. В общей сложности, в республике было подтверждено 20588 случаев коронавируса, выздоровел 9131 человек, скончались 360. За последние сутки болезнь унесла жизни 10-и человек в возрасте от 53-х до 85-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день были зафиксированы также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 117. На данный момент фактическое лечение получают 10980 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 96843 теста на коронавирус.