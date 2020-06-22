Понедельник, 22 Июня 2020 18:52

АрмИнфо. Председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян выступил с заявлением касательно конституционных изменений, одобренных сегодня парламентов.

На своей странице в Facebook Ишханян в частности отметил, что премьер- министр, пользуясь эпидемиологической ситуацией, <осуществляет антиконституционный переворот>. В связи с этим он призвал парламентские оппозиционные фракции <спасти ситуацию>, <Если они совместно не обратятся в Коституционный суд, то, наравне с другими, будут нести ответственность перед будущими поколениями, а депутаты от этих фракций больше не будут иметь морального права говорить о каких-либо ценностях. В случае, если они не обратятся в КС, то можно констатировать: <Процветающая Армения> + <Светлая Армения> = фракция <Подданная Армения>>, - заявил он.

Между тем сегодня в интервью factor.am руководитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц отметил, что в Армении не легитимен не только Конституционный суд, но и сама Конституция, которая должна была быть, по его мнению, коренным образом изменена. По его словам, этим и вызвано то, что ситуация стала тупиковой. Между тем Венецианская комиссия, как было оимечено, поняла истинный контекст при вынесении своего консультационного мнения касательно конституционных поправок. Он также указал на важность активизации взаимодействия армянской стороны с международными партнерами в этом вопросе. Что касается заявлений о том, что конституционные изменения - это процесс захвата государства, то Сакунц подверг их жесткой критике, отметил, что об этом заявляют силы, которые сами на протяжении лет участвовали в процессе захвата государства и власти.

22 июня проект конституциоонных изменений был принят парламентом в первом чтении. Согласно поправкам, те судьи КС, которые работали 12 и более лет, будут исключены из КС, а председатель суда Грайр Товмасян продолжит оставаться на своем посту, однако не будет председателем КС. Оппозиционные партии <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> бойкотировали данное заседание.

Напомним, что в мае текущего года министр юстиции РА Рустам Бадасян

обратился к Генеральному секретарю Совета Европы, направив

<Европейской комиссии за демократию через право> (Венецианская

комиссия) вопросы относительно разрешения кризиса, возникшего вокруг

Конституционного суда Армении. Венецианская комиссия представила положительное заключение по трем правовым вопросам, выдвинутым властями, подчеркнула легитимную цель предлагаемых решений и их соответствие европейским стандартам.

<Правительство Армении выражает удовлетворение эффективным сотрудничеством с Советом Европы и Венецианской комиссией и приложенными усилиями, которые направлены на легитимную цель преодоления кризиса вокруг Конституционного суда в сложившейся ситуации в соответствии с европейскими стандартами>, - отмечается в распространенном ранее заявлении Минюста РА.