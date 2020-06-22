Понедельник, 22 Июня 2020 17:39

АрмИнфо. Посольство Армении в России прекращает прием онлайн-заявок граждан РА для возвращения на родину.

"С учетом большого количества граждан, зарегистрированных для выезда в Армению (более 25 тыс. граждан), 22-го июня посольство прекращает регистрацию граждан в режиме онлайн. В условиях пандемии нереально обеспечить возвращение всех желающих чартерными рейсами. До возобновления регулярных пассажироперевозок, посольство продолжит работы по организации чартерных рейсов, направленных на обеспечение возвращения на родину граждан", - отмечается в сообщении посольства Армении в РФ.

При этом подчеркивается, что о расписании чартерных рейсов будет сообщено дополнительно.