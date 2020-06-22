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 Понедельник, 22 Июня 2020 17:20
Марианна Мкртчян

Президент Армении продвигает идею создания Клуба маленьких успешных или умных государств

Президент Армении продвигает идею создания Клуба маленьких успешных или умных государств

АрмИнфо. В условиях пандемии коронавируса мир оказался в неком особом пристанище - с одной стороны он столкнулся с серьезным кризисом, когда погибают сотни тысяч людей в разных частях мира, в том числе и Армении, а с другой - это период дружбы и сотрудничества. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в ходе своего выступления в формате видеоконференции на международном авторитетном форуме Horasis India.

При этом президент Армении назвал происходящее большой трагедией, противостоянием серьезному кризису в сфере здравоохранения, которая не только забирает жизни людей, но и уничтожает экономики и отношения. И хуже всего то, продолжил он, что ситуация все больше усугубляется.

При этом в сложившихся условиях он назвал феноменальным человеческие контакты, констатировав, что в эти сложные времена Армения получает помощь из ряда стран.  В этом контексте Саркисян выразил благодарность тем, кто протянул руку помощи Армении, в их числе Франция, Италия, РФ, Сербия, страны Персидского залива, Китай и др.

При этом глава Армении выразил убеждение, что в этих условиях необходимо продумать то, как можно увеличить потенциал планеты, к примеру, как увеличить производство продуктов питания.

В этом контексте он отметил, что еще 50 лет назад был страх возникновения голода в Китае и Индии, у которых миллиардные населения, однако сегодня с уверенностью можно сказать, что новейшие технологи способны решать подобного рода вопросы.

При этом он выразил убеждение, что в сегодняшнем быстротечном мире люди могут сделать планету лучше. По его словам, несмотря на всю трагичность ситуации с одной стороны, с другой стало ясно, что будущее не будет классическим - мир изменится.

В тоже время президент Армении считает, что для противостояния глобальным вызовам, необходимо менять свои привычки, мировосприятие, пересмотреть приоритеты на предстоящие 100 лет.

"На этом перекрестке мира, мы должны переосмыслить наши ценности, в том числе и демократические, которые завтра будут совершенно иными. Политические деятели несут ответственность за свои действия в ежедневном разрезе, поскольку существует социальное медиа, и выбор делается каждый день, что приведет и к изменению нашего поведения", - отметил Саркисян.

При этом он считает, что сегодня классические модели политических сил, опирающиеся на идеологию, управляются совершенно иными силами - зачастую молодыми и харизматичными лидерами, у которых сложилась прямая связь с народом.

Вместе с тем, президент Армении полагает, что коронавирус сигнализирует об изменении мира, говорит: "Проснитесь, мир изменился!" При этом он добавил, что нужно было проявить мудрость до пандемии и вкладывать средства в такие сферы как здравоохранение и экология.

Саркисян считает, что в новом квантовом мире, непредсказуемом, сложном и пугающем для многих, станет комфортно жить тем, кто примет новую  философию и логику жизни.

Коснувшись того, как выйти из сложившейся ситуации, Саркисян отметил, что на протяжении многих лет он размышлял над идеей создания Клуба маленьких успешных или умных государств. "Его цель - объединить маленькие государства, имеющие возможность меняться, понимать, смотреть в будущее. В Клубе государства будут обмениваться идеями. У меня были дискуссии с лидерами малых стран о создании этого клуба. Это не альянс, экономический, военный или политический союз, а просто клуб, где вы можете обмениваться информацией. Делясь ее, вы можете показать другим странам, что вы сделали правильно или неправильно. Мир меняется, и вам не нужно быть большим, мега большим, иметь огромные территории, военную мощь. Малые страны могут внести свой вклад в развитие глобальных проблем, информации, науки, образования. Есть прекрасные примеры управления бизнесом и образованием в небольших странах. Это просто клуб, который покажет, что малыш может быть не только красивым, но и могущественным, и успешным", - резюмировал  президент Армении, в заключение пригласив всех участников мероприятия в октябре в Ереван, для участия  в форуме Horasis China. 

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