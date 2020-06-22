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 Понедельник, 22 Июня 2020 17:17

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 23 июня

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 23 июня

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ, 23 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10/1, 8/1 на улице Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 наркологический диспансер “Ахи анк”, жилые дома 2/1, 44 на улице Ачаряна, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения” “Юком”, ЗАО “Еркахлуйс”, ЗАО “Айбизнесбанк”, республиканский центр по профилактике СПИДА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 4 на улице А.Ованнисяна, 41 на улице Гая в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 23, 25, 27 на улице Минск и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норксом массиве; жилые дома 23, 25 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на переулке Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) жилые дома 22, 22/3, 23, 23/2 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 5/1, 7 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ой улице Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/1, 3 и собственные дома на улице Заряна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1/2 на переулке Заряна, жилой дом 165 на улице Кочара, жилой дом 7 улице Врацакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 21 на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 9, 9/1, 11 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Айгедзори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 40 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 36 в 1-ом квартале Давташена;

 

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, телестанция Масрика, газозаправочная станция “Гога-Седа'', станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

11։00-15։00  села Гегамасар, Авазан, Норакерт, Покр Масрик, ООО “Шикавардз”;

13։00-15։00   села Азат, Кут, Сотк, ООО “Сотк Геопромайнинг Голс”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”;

15։00-17։00   села Шатван, Шатджрек, Норабак, Джахацадзор, Гегамабак, Айрк, Верин, Неркин Шоржа, ГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”;

 

11։00 –15։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар, ПВО Лусакунка, ООО ‘Капавор”, газозаправочные станции ‘Гога-Седа” и “Ануш-Кнар”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”.

 

в Лорийской области:

11։00 –16։00 ело Ваагнадзор.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180

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