Понедельник, 22 Июня 2020 16:51

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предоставляет возможность своим клиентам покупки стандартизированных золотых слитков. Физические и юридические лица - клиенты Банка ВТБ (Армения), желающие приобрести стандартизированные слитки золота, могут подойти в любой из 72-х филиалов Банка ВТБ (Армения) и осуществитьпокупкузолотых слитков.

Банк осуществляет продажу стандартизированных золотых слитков российского производства самого высокого качества и 999.9 пробы.

Слитки представлены в широком диапазоне веса: от 1-ого грамма до 1-ого кг:1 гр., 5 гр., 10 гр.,20 гр., 50 гр., 100 гр., 250 гр., 500гр. и1000 гр.Вместе со слитком клиенту также предоставляется сертификат качества.

Продажу стандартизированных слитков золота Банк осуществляет посредством установления ежедневных котировок золота в зависимости от международных цен золота, а также веса слитка, которая публикуется на официальном сайте Банка и на электронных табло в филиалах.

Для покупки слитков клиенту Банка необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.



«В этом году ЗАО Банк ВТБ Армения возобновил продажу стандартизированных золотых слитков, предоставив нашим клиентам альтернативную возможность удобного, надежного и долгосрочного инвестирования, а также диверсификации инвестиционных рисков. Конечно, для вложения денежных средств существует много инструментов, которые в известной степени могут позволить сохранить и увеличить свой капитал. Но вложение средств в золотые слитки – это тот вариант вложений, который показывает свою стабильность и обеспеченность на протяжении многих лет. Золото как традиционный защитный актив наименее подвержен рыночным циклам и экономическим потрясениям, сохраняет свою высокую ценность в долгосрочной перспективе. Диверсифицируйте свои сбережения уже сегодня, инвестируйте в стандартизированные золотые слитки весом от 1 грамма до 1000 грамм, которые можно приобрести во всех филиалах нашего Банка» – отметила заместитель директора Финансового департамента/начальник Казначейства Банка ВТБ (Армения)М. Степанян.

Более подробную информацию о стоимости стандартизированных золотых слиткахможно получить на официальном сайте Банка https://www.vtb.am/ru/gold-amountили позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

