Понедельник, 22 Июня 2020 16:47

АрмИнфо. Венецианская комиссия, в целом, положительно оценивает необходимость реформирования судебно-правовой системы Армении и мнение комиссии необходимо интерпретировать с доскональной точностью, - заявила журналистам Лилит Макунц - глава парламентского большинства, проголосовавшего сегодня за проект поправок в Конституцию Армении, касательно прекращения полномочий членов Конституционного суда.

Вместе с тем, депутат отметила, что точка зрения Венецианской комиссии носит консультативный характер. <В заключение комиссии отмечалось, что руководство Армении должно установить сроки переходного периода в процессе судебных реформ. Этот процесс в Армении длится уже полтора года, и для того, чтобы не нагнетать напряжение мы и приняли решение провести их без переходного периода. Все проблемы следует решать уже сейчас>,- подчеркнула Макунц.

На вопрос журналистов, почему власти Армении не дождались заключения Венецианской комиссии по этому вопросу, и ввели в оборот законопроект о внесении изменений в Конституцию, глава фракции заметила: <Дело в том, что и Рустам Бадасян и другие наши коллеги активно сотрудничали с Венецианской комиссией. В ходе обсуждений представленного нами законопроекта концептуальных разногласий не возникало>, - подчеркнула Макунц.

Депутат заявила, что сегодняшним решением дан старт началу реформ в судебно-правовой системе. <Как вы видели в ходе голосования, все наши депутаты проголосовали <за>, что свидетельствует о единстве нашей фракции>, - отметила Макунц.

Отметим, что парламент Армении в первом чтении принял проект поправок в Конституцию Армении. Согласно поправкам, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. После того, как вакантные должности судей будут заняты, состоятся выборы нового главы КС. Сегодня же вечером парламент должен принять документ во втором и окончательном чтении.