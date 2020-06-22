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 Понедельник, 22 Июня 2020 16:45
Карина Манукян

Представлены подробности по громкому инциденту в Гаваре

Представлены подробности по громкому инциденту в Гаваре

АрмИнфо.По уголовному делу, расследуемому в связи с убийством двух лиц в Гаваре и нанесением огнестрельных ранений 4 лицам, насилием и уничтожением имущества группой лиц, предъявлено обвинение 30 лицам. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА Армен Микаелян на пресс- конференции 22 июня.

Микаелян проинформировал, что 25 человек проходят в качестве обвиняемых по части 2 и 4 статьи 225 (массовые беспорядки), один человек - по части 1 статьи 34-104 (попытка убийства) и части 2 статьи 225, трое - по пунктам 1, 6 и 7 части 2 статьи 34-104 и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов), один человек - по пунктам 1 и 6 части 2 статьи 104 (убийство) и части 1 статьи 235 УК РА.  Касательно участия в массовых беспорядках, устновлены все участники - 26 лиц, из них двое находятся в розыске. Микаелян подчеркнул, что выявлены также все участники перестрелки, унесшей жизни двоих человек. По части других правонарушителей проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что 28 апреля около 17:00 в Гаваре подозреваемые в совершении преступления люди, с угрозой для жизни других граждан открыли стрельбу в направлении жителей общины Норатус - Ваге Аветисяна, Грачья Арутюняна, Армена Саркисяна, Артема Петросяна и Сасуна Мелояна, и жителей Гавара- Зограба Пароникяна, Армена Айтяна и Вардана Давояна. В результате перестрелки погибли следователь Зограб Пароникян  и его зять Ваге Аветисян , остальные были доставлены в медцентр <Гавар>.

Однако, данный инцидент имел продолжение. В тот же день в полицию Гавара поступил сигнал о том, что группа людей осуществила нападение на медцентр <Гавар>, сломали мебель и стекла, а также напали на Давида Айтяна нанеся ему ранения колюще-режущим предметом, в результате чего последний впал в гематический шок. Как оказалось родственники погибших З.Пароникян и В.Аветисян сочли, что данное убийство осуществили находящиеся в больнице А.Айтян, Д.Айтян и

В.Давоян. Родственники погибших решили убить их, осуществив вендетту, однако, сотрудники полиции помешали их преступным намерениям. В ходе данного инцидента телесные повреждения получили также сотрудники полиции, охранявшие входы в больницу.

Микаелян сообщил, что началом последующих трагических событий послужила потасовка из-за плевка в туалете одного из ночных клубов Гавара в середине марта. Ее участниками стали племянник Армена Айтяна

- Арам Айтян и друг Овика Акопяна - Арман Мелконян, в результате чего последний получил телесные повреждения. После этого, 23 марта, Арам Айтян с группой лиц избили Овика Акопяна, причинив ему тяжелые телесные повреждения (данный инцидент выделен в отдельное уголовное производство). Далее, 28 марта, Армен Айтян на своей машине преследовал машину Овика Акопяна, за рулем которой находился Арман Мелконян.  Следствием обосновано, что выстрелы, которые стали причиной смерти в этот же день следователя Зограба Пароникяна и его зятя Ваге Аветисяна, произвел Армен Айтян. Ему предъявлены обвинения по соответствующим статьям УК РА, а в качестве меры пресечения избран арест.

Активные следственные мероприятия продолжаются; назначен ряд экспертиз. 

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